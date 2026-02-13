Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Mám viac ako 18 rokov
Späť na hlavnú stránku

Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Ilustračné foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Spánok
Spánková deprivácia spôsobovala hrôzy. Aj keď voľným okom možno neboli viditeľné.

Spánok je pre človeka mimoriadne dôležitý. Pravdepodobne poznáte, aké náročné je plnohodnotne fungovať po neprespatej noci. Viete si však predstaviť nespať niekoľko dní a nocí za sebou, aj keď si to vaše telo žiada? Práve tento princíp sa stal základom mučiacej techniky založenej na spánkovej deprivácii. Výpovede obetí dokazujú, že pri nej zažívali obrovské muky. Aj keď im priamo fyzicky ublížené nebolo, prichádzali o svoj zdravý rozum. 

Odopieranie spánku ako kruté mučenie

V našej histórii nájdeme zmienky o najrôznejších mučiacich praktikách. Kým niektoré mali spôsobiť predovšetkým fyzickú bolesť, iné týrali obeť psychicky. Spomeňme napríklad hrozivé mučenie vodou, ktorá dopadala na čelo alebo tvár človeka v nepravidelných intervaloch, alebo takzvanú Bielu izbu s brutálnymi následkami, aj keď týranému fyzicky ublížené nebolo.

Viac z témy Spánok:
1.
V tejto polohe spia finančne úspešní ľudia: Ak tak spíte aj vy, pozor, môže to ohroziť vaše zdravie
2.
Prečo je také ťažké spať na novom mieste? Vedci objavili príčinu, no jednej skupiny ľudí sa to netýka
3.
Koľkokrát ráno posúvate budík? Prekvapí vás, čo tento zlozvyk spraví s vaším mozgom
Zobraziť všetky články (8)

Ľudská predstavivosť v tomto smere nemala hraníc. Vznikli dokonca také brutálne metódy ako stiahnutie z kože či uvarenie zaživa. Vedeli ste však, že mučením môže byť aj odopieranie spánku?

Ako vysvetľuje Psychology Today, táto metóda bola využívaná napríklad aj CIA po útokoch z 11. septembra. Ako sa ukázalo, Ústredná spravodajská služba v tom čase siahala k rôznym metódam na získanie informácií, a jednou z nich bola spánková deprivácia. No objavila sa však už dávno predtým. Že podľa vás nejde o mučenie?

Ilustračná foto: Profimedia

Strata pamäti aj halucinácie

Ak ste niekedy mali problémy so spánkom, určite viete, aký je pre ľudské telo a naše bežné fungovanie dôležitý. Navyše, predstavte si nespať nie deň, ani dva. Ale po dobu viacerých dní. A nie preto, že by ste nemohli. Ale preto, že vám hlboký spánok niekto násilne odopiera.

Web Sleep Junkies vysvetľuje, že odopieranie spánku znižuje u človeka odolnosť voči fyzickej aj psychickej bolesti. Zapríčiňuje poruchy kognitívnych funkcií, imunitného systému, spôsobuje psychózy a ďalšie ochorenia. Prejavuje sa stratou pamäti či dokonca halucináciami.

Hladní, nahí a v plienke

Čo sa týka samotného priebehu mučenia spánkovou depriváciou, obeť mohla mať spútané zápästia aj členky, byť o hlade, dokonca aj nahá a mať oblečenú iba plienku. Zaspať jej bolo bránené napríklad pomocou púšťania zvukov vo vysokej hlasitosti.

Psychology Today spomína používanú polohu, pri ktorej mal mučený človek ruky spútané nad hlavou a bol udržiavaný v stoji, aby nezaspal. A to nie po niekoľko minút, ale aj po dobu 180 hodín, čo predstavuje viac ako celý týždeň bez prestávky.

Môže toto mučenie priviesť človeka až k smrti? Čo sa týka výskumov uskutočnených na ľuďoch, nikdy nezašli tak ďaleko, aby dokázali na túto otázku odpovedať. Experimenty však boli vykonané na zvieratách a ukázali, že dlhodobý nedostatok spánku ich môže skutočne zabiť.

Foto: Public Domain Pictures

Spánok bol odopieraný násilne

História odopierania spánku siaha už do 16. storočia, keď sa táto metóda využívala pri vynútení priznania od žien podozrivých z čarodejníckych praktík, uvádza Optalert. Bola jedným z vynucovacích prostriedkov využívaných aj v japonských zajateckých táboroch počas 2. svetovej vojny a na mnohých ďalších miestach.

Ako sme už spomínali, túto metódu používala aj CIA a ako píše The Guardian, bola kľúčovým nástrojom pri výsluchoch. V celách sa udržiavala zima, aby obeť nemohla zaspať a bol jej púšťaný biely šum či hudba. Jedna z obetí takéhoto mučenia priznala, že keď aj náhodou začala zaspávať, dozorca jej začal striekať vodu priamo do tváre, aby ju udržal pri vedomí.

Držali ho bez spánku týždeň

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako dlho bola obeť udržiavaná bez spánku;
  • akými metódami jej bránili zaspať;
  • kde sa toto mučenie využívalo;
  • ako ho opísali ľudia, ktorí ho zažili na vlastnej koži;
  • aké ďalšie brutálne mučiace praktiky ľudstvo vymyslelo.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac