Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Spánok je pre človeka mimoriadne dôležitý. Pravdepodobne poznáte, aké náročné je plnohodnotne fungovať po neprespatej noci. Viete si však predstaviť nespať niekoľko dní a nocí za sebou, aj keď si to vaše telo žiada? Práve tento princíp sa stal základom mučiacej techniky založenej na spánkovej deprivácii. Výpovede obetí dokazujú, že pri nej zažívali obrovské muky. Aj keď im priamo fyzicky ublížené nebolo, prichádzali o svoj zdravý rozum.
Odopieranie spánku ako kruté mučenie
V našej histórii nájdeme zmienky o najrôznejších mučiacich praktikách. Kým niektoré mali spôsobiť predovšetkým fyzickú bolesť, iné týrali obeť psychicky. Spomeňme napríklad hrozivé mučenie vodou, ktorá dopadala na čelo alebo tvár človeka v nepravidelných intervaloch, alebo takzvanú Bielu izbu s brutálnymi následkami, aj keď týranému fyzicky ublížené nebolo.
Ľudská predstavivosť v tomto smere nemala hraníc. Vznikli dokonca také brutálne metódy ako stiahnutie z kože či uvarenie zaživa. Vedeli ste však, že mučením môže byť aj odopieranie spánku?
Ako vysvetľuje Psychology Today, táto metóda bola využívaná napríklad aj CIA po útokoch z 11. septembra. Ako sa ukázalo, Ústredná spravodajská služba v tom čase siahala k rôznym metódam na získanie informácií, a jednou z nich bola spánková deprivácia. No objavila sa však už dávno predtým. Že podľa vás nejde o mučenie?
Strata pamäti aj halucinácie
Ak ste niekedy mali problémy so spánkom, určite viete, aký je pre ľudské telo a naše bežné fungovanie dôležitý. Navyše, predstavte si nespať nie deň, ani dva. Ale po dobu viacerých dní. A nie preto, že by ste nemohli. Ale preto, že vám hlboký spánok niekto násilne odopiera.
Web Sleep Junkies vysvetľuje, že odopieranie spánku znižuje u človeka odolnosť voči fyzickej aj psychickej bolesti. Zapríčiňuje poruchy kognitívnych funkcií, imunitného systému, spôsobuje psychózy a ďalšie ochorenia. Prejavuje sa stratou pamäti či dokonca halucináciami.
Hladní, nahí a v plienke
Čo sa týka samotného priebehu mučenia spánkovou depriváciou, obeť mohla mať spútané zápästia aj členky, byť o hlade, dokonca aj nahá a mať oblečenú iba plienku. Zaspať jej bolo bránené napríklad pomocou púšťania zvukov vo vysokej hlasitosti.
Psychology Today spomína používanú polohu, pri ktorej mal mučený človek ruky spútané nad hlavou a bol udržiavaný v stoji, aby nezaspal. A to nie po niekoľko minút, ale aj po dobu 180 hodín, čo predstavuje viac ako celý týždeň bez prestávky.
Môže toto mučenie priviesť človeka až k smrti? Čo sa týka výskumov uskutočnených na ľuďoch, nikdy nezašli tak ďaleko, aby dokázali na túto otázku odpovedať. Experimenty však boli vykonané na zvieratách a ukázali, že dlhodobý nedostatok spánku ich môže skutočne zabiť.
Spánok bol odopieraný násilne
História odopierania spánku siaha už do 16. storočia, keď sa táto metóda využívala pri vynútení priznania od žien podozrivých z čarodejníckych praktík, uvádza Optalert. Bola jedným z vynucovacích prostriedkov využívaných aj v japonských zajateckých táboroch počas 2. svetovej vojny a na mnohých ďalších miestach.
Ako sme už spomínali, túto metódu používala aj CIA a ako píše The Guardian, bola kľúčovým nástrojom pri výsluchoch. V celách sa udržiavala zima, aby obeť nemohla zaspať a bol jej púšťaný biely šum či hudba. Jedna z obetí takéhoto mučenia priznala, že keď aj náhodou začala zaspávať, dozorca jej začal striekať vodu priamo do tváre, aby ju udržal pri vedomí.
Držali ho bez spánku týždeň
