Koľkokrát ráno posúvate budík? Prekvapí vás, čo tento zlozvyk spraví s vaším mozgom

Pre mnohých je ranné vstávanie tou najhoršou časťou dňa. Možno sa aj vám stáva, že po tom, ako budík zazvoní, ho opäť nastavíte, aby ste si mohli ešte 15 minút pospať. Podľa najnovšej štúdie to môže byť prospešné pre váš mozog.

Vyskočíte ráno z postele po prvom zazvonení budíka?

Zvyknete si znova nastaviť budík a pospať si ešte pár minút po tom, ako ráno zazvonil prvýkrát? Dobrá správa: nie ste sami a podľa nového výskumu by tieto dodatočné minúty spánku mohli zlepšiť váš kognitívny výkon, píše Live Science.

V štúdii, ktorej sa zúčastnilo viac ako 1 700 dospelých z celého sveta a ktorá bola 17. októbra uverejnená v časopise Journal of Sleep Research, 69 % respondentov uviedlo, že aspoň niekedy budík po zazvonení o pár minút preložia, alebo si nastavia viacero budíkov. S ľuďmi, ktorí tak robili, bol následne vykonaný experiment. Autori štúdie zistili, že odkladanie budíka zlepšilo výkon niektorých účastníkov výskumu v kognitívnych testoch.

Nezdá sa však, že by to malo vplyv na ich náladu, na to, ako sa ráno cítili ospalí, alebo na normálne zvýšenie hladiny stresového hormónu kortizolu, ku ktorému dochádza počas prvej hodiny po prebudení a ktorý pomáha pripraviť telo na nasledujúci deň. Dobrý spánok je dôležitý pre naše celkové zdravie a pohodu, ale mnohí ľudia pravidelne nespia dostatočne.

O vplyve tohto zlozvyku majú vedci málo informácií

Niektorí ľudia si znova nastavujú budík, aby zmiernili nepríjemný pocit náhleho prebudenia, alebo aby si dopriali pár minút spánku navyše. Ale o vplyve tohto zvyku na zdravie sa vie len málo. Ľudia, ktorí uviedli, že sa nebudia okamžite, strávili v priemere približne 22 minút spánkom po prvom zazvonení budíka. Autori zistili, že títo ľudia takmer štyrikrát častejšie patrili do kategórie nočných sov ako tí, ktorí uviedli, že nikdy nezaspali po prvom budíku. Títo ľudia tiež častejšie spali počas noci menej a ráno boli častejšie ospalí.

Vedci dúfajú, že tieto zistenia otvoria dvere pre budúci výskum týkajúci sa spánku. Zaujíma ich napríklad, ako by na ľudí vplývali rôzne formy budenia. Napríklad, ak by ich namiesto drnčiaceho budíka budilo to, že by v miestnosti pribúdalo viac svetla, teda niečo ako svetelný alarm.