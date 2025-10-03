Bomby padajú na školy aj stany: Izraelom určené zóny na odchod obyvateľov v Gaze sú podľa OSN miestami smrti

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
„Predstava bezpečnej zóny na juhu je absurdná,“ povedal novinárom v Ženeve James Elder, hovorca Detského fondu OSN.

Organizácia Spojených národov v piatok upozornila, že neexistuje bezpečné miesto pre Palestínčanov, ktorým bolo nariadené opustiť mesto Gaza, a že Izraelom určené zóny v južnom Pásme Gazy sú „miestami smrti“.

Izraelská armáda od augusta, keď pred pozemnou ofenzívou spustila letecké útoky na mesto Gaza, vyzýva tamojších obyvateľov, aby odišli na juh.

„Predstava bezpečnej zóny na juhu je absurdná,“ povedal novinárom v Ženeve James Elder, hovorca Detského fondu OSN (UNICEF), ktorý hovoril z Dajr al-Balahu v centrálnej Gaze. „Bomby padajú z neba s desivou predvídateľnosťou; školy, ktoré boli určené ako dočasné prístrešky, sa pravidelne menia na trosky“ a stany s utečencami sú terčmi leteckých útokov.

Izrael chce presunúť Palestínčanov do oblasti pobrežia

Izraelská armáda vyzvala Palestínčanov, aby sa presťahovali do „humanitárnej oblasti“ v Al-Mawásí na pobreží tejto palestínskej enklávy, kde im podľa nich bude poskytnutá pomoc, lekárska starostlivosť a humanitárna infraštruktúra.

Foto: SITA/AP

Izrael túto oblasť prvýkrát vyhlásil za bezpečnú zónu na začiatku vojny, ale odvtedy na ňu opakovane útočil s tvrdením, že cieli na palestínske militantné hnutie Hamas, pripomína AFP.

Elder trval na tom, že „vydanie všeobecného alebo paušálneho príkazu na evakuáciu civilistov neznamená, že tí, ktorí zostanú, prídu o svoju ochranu ako civilisti“.

Najhustejšie osídlené miesto na Zemi

Zároveň varoval, že „takzvané bezpečné zóny… sú aj miestami smrti“. Poukázal tiež na to, že Al-Mawásí je teraz jedným z najhustejšie osídlených miest na Zemi. „Je groteskne preľudnené a zbavené aj tých najzákladnejších potrieb prežitia,“ upozornil.

OSN začala koncom roka 2023 „vyvracať tento koncept jednostranne vyhlásenej bezpečnej zóny,“ povedal Elder. „Zákon je veľmi jasný,“ zdôraznil.

„Je zodpovednosťou okupačnej mocnosti – Izraela – zabezpečiť, aby bezpečná zóna mala všetky nevyhnutné podmienky pre prežitie: teda výživu, prístrešie a hygienu,“ spresnil.

Foto: SITA/AP

„Žiadna z nich nie je prítomná v takej miere, aby zodpovedala danej populácii,“ povedal Elder a dodal, že OSN na začiatku „aspoň predpokladala, že tieto miesta nebudú bombardované“.

Za posledných 18 mesiacov však boli Izraelom určené bezpečné zóny zasiahnuté „niekoľko desiatokkrát“ a „ľudia v stanoch trpeli náletmi“.

Humanitárne organizácie pravidelne upozorňujú, že množstvo naliehavých dodávok povolených do pásma Gazy je výrazne nedostatočné na uspokojenie obrovských potrieb obyvateľstva na palestínskom území obliehanom Izraelom, dodáva AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor, čelí mu približne 500-tisíc ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac