Bombicovi to ani tentokrát nevyšlo: Špecializovaný trestný súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Zuzana Veslíková
Najznámejší slovenský extrémista zostáva za mrežami.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval proces s Danielom Bombicom, obžalovaným z viacerých extrémistických trestných činov. Súd v piatok rozhodol, že za mrežami zostane.

Daniel Bombic, obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, ostáva vo väzbe. V piatok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Dôvody väzby podľa súdu naďalej trvajú. Takisto podľa súdu neexistuje záruka, že by účel väzby bolo možné nahradiť inak ako jej trvaním. Obžalovaný voči tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

Ako uviedol samotný obžalovaný pred pojednávaním, svoje väzobné stíhanie považuje za neúčelové a zbytočné. Deklaroval, že naďalej publikuje, podľa jeho advokáta Davida Lindtnera nezávadný obsah. Prokurátor navrhol žiadosť o prepustenie z väzby zamietnuť, keďže dôvody väzby podľa neho naďalej trvajú.

Advokát hovoril o porušení ústavných princípov

„My sme podali žiadosť o prepustenie z väzby, prakticky je to už päť týždňov od právoplatného rozhodnutia, ktorým nám bola tá predchádzajúca zamietnutá. Ako ste dnes videli, pán prokurátor opäť recykloval iba skutočnosti, ktoré uviedol Najvyšší súd pred piatimi týždňami, avšak je potrebné povedať, že práve toto mechanické recyklovanie a stále udržiavanie väzby na základe tých istých dôvodov je neprijateľné a je to v rozpore aj s ústavou, ústavnými princípmi, ústavnými rozhodnutiami, rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a podobne,“ vyjadril sa pred pojednávaním pre médiá Lindtner.

Foto: TASR – Martin Baumann

Súd zároveň upozornil obžalovaného, že skutky, týkajúce sa rozširovania publikácie Protokoly sionských mudrcov môžu byť posudzované ako zločin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd vzhľadom na závery znalca Mateja Medveckého. Obžalovaný má teraz lehotu päť pracovných dní na oboznámenie sa s touto skutočnosťou.

Obžaloba a dôvody väzby

Najvyšší súd SR vzal Daniela Bombica do väzby koncom apríla 2025 z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Daniel Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a zo zločinu rozširovania extrémistického materiálu.

Ďalej z prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby Daniel Bombic dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac