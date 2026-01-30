Bombicovi to ani tentokrát nevyšlo: Špecializovaný trestný súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval proces s Danielom Bombicom, obžalovaným z viacerých extrémistických trestných činov. Súd v piatok rozhodol, že za mrežami zostane.
Daniel Bombic, obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, ostáva vo väzbe. V piatok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Dôvody väzby podľa súdu naďalej trvajú. Takisto podľa súdu neexistuje záruka, že by účel väzby bolo možné nahradiť inak ako jej trvaním. Obžalovaný voči tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.
Ako uviedol samotný obžalovaný pred pojednávaním, svoje väzobné stíhanie považuje za neúčelové a zbytočné. Deklaroval, že naďalej publikuje, podľa jeho advokáta Davida Lindtnera nezávadný obsah. Prokurátor navrhol žiadosť o prepustenie z väzby zamietnuť, keďže dôvody väzby podľa neho naďalej trvajú.
Advokát hovoril o porušení ústavných princípov
„My sme podali žiadosť o prepustenie z väzby, prakticky je to už päť týždňov od právoplatného rozhodnutia, ktorým nám bola tá predchádzajúca zamietnutá. Ako ste dnes videli, pán prokurátor opäť recykloval iba skutočnosti, ktoré uviedol Najvyšší súd pred piatimi týždňami, avšak je potrebné povedať, že práve toto mechanické recyklovanie a stále udržiavanie väzby na základe tých istých dôvodov je neprijateľné a je to v rozpore aj s ústavou, ústavnými princípmi, ústavnými rozhodnutiami, rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a podobne,“ vyjadril sa pred pojednávaním pre médiá Lindtner.
Súd zároveň upozornil obžalovaného, že skutky, týkajúce sa rozširovania publikácie Protokoly sionských mudrcov môžu byť posudzované ako zločin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd vzhľadom na závery znalca Mateja Medveckého. Obžalovaný má teraz lehotu päť pracovných dní na oboznámenie sa s touto skutočnosťou.
Obžaloba a dôvody väzby
Najvyšší súd SR vzal Daniela Bombica do väzby koncom apríla 2025 z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Daniel Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a zo zločinu rozširovania extrémistického materiálu.
Ďalej z prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby Daniel Bombic dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.
