Bombic na súde: Nikdy som si nemyslel, že je biela rasa nadradená. Toto sú predložené dôkazy

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Súd so známym internetovým provokatérom vrcholí.

Na pojednávaní s Danielom Bombicom, obžalovaným najmä pre extrémistické trestné činy, vykonali vo štvrtok viacero dôkazov. Išlo napríklad o znalecký posudok z odboru kriminalistickej informatiky či videá, v ktorých mal Daniel Bombic podľa obžaloby podnecovať k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti či nebezpečne elektroniky obťažovať. Na štvrtkovom pojednávaní má pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku vypovedať aj znalec.

Na jednom z videí sa vyjadroval k pedagógovi Jaroslavovi Budzovi, ktorý v júni 2020 zahynul po ozbrojenom útoku na Spojenej škole vo Vrútkach. Bombicovi bolo vo videu podľa jeho slov z tejto udalosti do plaču zo zlosti a zúfalosti. Ako ozrejmil, udalosť ho zasiahla, keďže Budz bol jeho učiteľom. Vo videu tiež viackrát zopakoval, že Budza zabil Róm. „Biely človek nebude mať nikdy práva v zemi, ktorá je ovládaná Židmi a sionom,“ odznelo vo videu z úst obžalovaného.

Okrem iného zazneli aj výroky „Afričan patrí do Afriky, Juhokórejčan do Južnej Kórey, Japonec do Japonska“ alebo „čakám, kedy toho človeka napichnú na vidly“. Vo videu nechal tiež odkaz niektorým politikom a novinárom – „želám vám, aby vás napichli na žeravý kutáč“.

Všetko popiera

Daniel Bombic však v reakcii na video vylúčil, že by vyzýval k nenávisti alebo nadraďovaniu rasy či podnecoval k rasovému násiliu. Podľa jeho slov vždy miloval diverzitu, avšak nechce, aby boli Európania nahradení pomalou, nútenou diverzitou. „Diverzita sa deje len na demograficky bielom, európskom kontinente,“ zdôraznil s tým, že vo videu použil satiru a sarkazmus.

Foto: TASR – Martin Baumann

Obžalovaný sa opäť vyjadril aj k publikácii Protokoly sionských mudrcov. Zopakoval, že publikácia je široko dostupná. Zdôraznil, že predtým, než o nej začal verejne hovoriť, si urobil prieskum o tom, či sa môže na Slovensku rozširovať. Na pojednávaní sa čítali aj príspevky Daniela Bombica na sociálnej sieti, ktoré smerovali k poškodenému Michalovi Štromajerovi. V príspevkoch zaznelo zo strany Bombica na účet Štromajera viacero vulgarizmov.

Internetový provokatrér opäť vysvetľoval aj používanie gesta OK, vytvoreného palcom a ukazovákom do kruhu so zvyšnými vystretými prstami. Pripomenul, že je to gesto, ktoré ho vystihuje, naposledy ho podľa jeho slov ukazoval svojim fanúšikom, keď ho zo súdu viedli do väzby. Prehrali aj video, v ktorom znak OK ukazoval. Obžalovaný vylúčil, že by gestom znázorňoval ideológiu „white power“.

„Nikdy som si nemyslel, že je biela rasa nadradená. Každá rasa, náboženstvo, etnikum sú si rovné. Vychoval ma moslim, pracoval som pre Židov, žil som v židovských štvrtiach,“ zhrnul obžalovaný.

Viacero prečinov a zločinov

Daniel Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania.

Ďalej čelí obžalobe z pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.

V minulosti boli na neho vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Obžalobu podal prokurátor začiatkom júla 2025.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac