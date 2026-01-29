Bombic na súde: Nikdy som si nemyslel, že je biela rasa nadradená. Toto sú predložené dôkazy

Na pojednávaní s Danielom Bombicom, obžalovaným najmä pre extrémistické trestné činy, vykonali vo štvrtok viacero dôkazov. Išlo napríklad o znalecký posudok z odboru kriminalistickej informatiky či videá, v ktorých mal Daniel Bombic podľa obžaloby podnecovať k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti či nebezpečne elektroniky obťažovať. Na štvrtkovom pojednávaní má pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku vypovedať aj znalec.
Na jednom z videí sa vyjadroval k pedagógovi Jaroslavovi Budzovi, ktorý v júni 2020 zahynul po ozbrojenom útoku na Spojenej škole vo Vrútkach. Bombicovi bolo vo videu podľa jeho slov z tejto udalosti do plaču zo zlosti a zúfalosti. Ako ozrejmil, udalosť ho zasiahla, keďže Budz bol jeho učiteľom. Vo videu tiež viackrát zopakoval, že Budza zabil Róm. „Biely človek nebude mať nikdy práva v zemi, ktorá je ovládaná Židmi a sionom,“ odznelo vo videu z úst obžalovaného.
Okrem iného zazneli aj výroky „Afričan patrí do Afriky, Juhokórejčan do Južnej Kórey, Japonec do Japonska“ alebo „čakám, kedy toho človeka napichnú na vidly“. Vo videu nechal tiež odkaz niektorým politikom a novinárom – „želám vám, aby vás napichli na žeravý kutáč“.
Všetko popiera
Daniel Bombic však v reakcii na video vylúčil, že by vyzýval k nenávisti alebo nadraďovaniu rasy či podnecoval k rasovému násiliu. Podľa jeho slov vždy miloval diverzitu, avšak nechce, aby boli Európania nahradení pomalou, nútenou diverzitou. „Diverzita sa deje len na demograficky bielom, európskom kontinente,“ zdôraznil s tým, že vo videu použil satiru a sarkazmus.
Obžalovaný sa opäť vyjadril aj k publikácii Protokoly sionských mudrcov. Zopakoval, že publikácia je široko dostupná. Zdôraznil, že predtým, než o nej začal verejne hovoriť, si urobil prieskum o tom, či sa môže na Slovensku rozširovať. Na pojednávaní sa čítali aj príspevky Daniela Bombica na sociálnej sieti, ktoré smerovali k poškodenému Michalovi Štromajerovi. V príspevkoch zaznelo zo strany Bombica na účet Štromajera viacero vulgarizmov.
Internetový provokatrér opäť vysvetľoval aj používanie gesta OK, vytvoreného palcom a ukazovákom do kruhu so zvyšnými vystretými prstami. Pripomenul, že je to gesto, ktoré ho vystihuje, naposledy ho podľa jeho slov ukazoval svojim fanúšikom, keď ho zo súdu viedli do väzby. Prehrali aj video, v ktorom znak OK ukazoval. Obžalovaný vylúčil, že by gestom znázorňoval ideológiu „white power“.
„Nikdy som si nemyslel, že je biela rasa nadradená. Každá rasa, náboženstvo, etnikum sú si rovné. Vychoval ma moslim, pracoval som pre Židov, žil som v židovských štvrtiach,“ zhrnul obžalovaný.
Viacero prečinov a zločinov
Daniel Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania.
Ďalej čelí obžalobe z pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.
V minulosti boli na neho vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Obžalobu podal prokurátor začiatkom júla 2025.
