Bolo ticho a zrazu nastal výbuch: Obyvateľov hlavného mesta prebudila obrovská rana, okamžite volali hasičov

Na Krížnej ulici v Bratislave v piatok krátko pred 5.00 h nahlásili výbuch v opustenej budove. Hasiči na mieste objavili požiar menšieho rozsahu, ktorý uhasili. V miestnosti podľa zistení došlo k úniku plynu.
Pri udalosti sa nikto nezranil. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.
Požiar v krátkom čase zlikvidovali
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa v časti budovy, v ktorej sa zdržovali ľudia bez domova, nachádzal požiar menšieho rozsahu. Hasiči požiar v krátkom čase zlikvidovali. Zasahujúci hasiči vykonaným prieskumom zároveň zistili, že v miestnosti došlo k úniku plynu, ktorý zastavili. Následne vykonali kontrolné merania ovzdušia s negatívnym výsledkom,“ ozrejmil Koči.
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku