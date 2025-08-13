Bolo počuť ranu, z budovy ostali len trosky: Vybuchla továreň na výbušniny, zabila deväť ľudí

Deväť ľudí zahynulo v utorok pri explózii v továrni na výbušniny v meste Curitiba v juhovýchodnom brazílskom štáte Paraná, oznámili tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zábery zverejnené miestnym hasičským zborom ukazujú rozsiahlu oblasť pokrytú troskami po výbuchu, ktorý nastal približne o 6.00 h miestneho času (11.00 SELČ) v metropolitnej oblasti mesta.
Explosão em fábrica deixa mortos e desaparecidos em Curitiba. a explosão ocorreu na fábrica de explosivos Enaex Brasil, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba e foi sentida em outras cidades. O governo local e a empresa confirmam mortes, mas até agora não falaram… pic.twitter.com/EqjQmlNSgZ
— Renato Souza (@reporterenato) August 12, 2025
Niektorí skončili v nemocnici
Po incidente bolo hlásených šesť nezvestných mužov a tri nezvestné ženy. Jeden z predstaviteľov záchranných zložiek uviedol, že už nie je nádej na ich prežitie. Pátracie práce prebiehali aj za pomoci vycvičených psov. Sedem zranených osôb bolo prevezených do neďalekých nemocníc.
Hasiči informovali, že oblasť výbuchu je vážne poškodená. V okruhu približne 1,5 kilometra majú viaceré domy rozbité okná a poškodené konštrukcie.
Spoločnosť Enaex Brasil, ktorá závod prevádzkuje, oznámila, že príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Firma zároveň ponúkla psychologickú pomoc obetiam a ich rodinám.
