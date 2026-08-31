Letisko v Chorvátsku zavádza zmenu, ktorá sa dotkne aj Slovákov. Spríjemní vám dovolenku

Letisko v chorvátskom Dubrovníku prichádza so zmenou, ktorú ocenia aj Slováci. Po vzore niektorých ďalších letísk v Európe začalo so zavádzaním nových skenerov, ktoré ľuďom uľahčia a zrýchlia prechod bezpečnostnou kontrolou. Je prvým letiskom v krajine pri Jadranskom mori, ktoré s inštaláciou tejto novinky začalo.
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Letisko v Dubrovníku je najjužnejším letiskom v Chorvátsku a ideálnou vstupnou bránou k jeho južnému pobrežiu. Je atraktívne aj pre Slovákov, ktorí síce môžu k Jadranskému moru pricestovať aj autom, no do Dubrovníka je to poriadna štreka a výhodnejšie môže byť využiť leteckú dopravu.
Ako informuje chorvátsky Poslovni dnevnik, miestne letisko začalo s postupným zavádzaním novej technológie využívanej pri bezpečnostnej kontrole cestujúcich a ich príručnej batožiny.
Už žiadne vyťahovanie elektroniky a tekutín z batožiny v zhone
Táto novinka má odľahčiť bezpečnostnú kontrolu, urýchliť ju a spríjemniť cestujúcim celý tento proces – už si nebudú musieť vyťahovať z preplneného ruksaku notebook alebo tekutiny a v duchu sa modliť, či niečo z batožiny v tom zhone nezabudli vybrať.
Nová bezpečnostná technológia C3 EDS CB sa skladá zo šiestich zariadení na kontrolu príručnej batožiny a šiestich bezpečnostných skenerov pre cestujúcich. Aktuálne už funguje jedno zariadenie a ostatné budú uvedené do prevádzky na začiatku decembra. To znamená, že ak sa budúce leto budete vracať domov na Slovensko z letiska v Dubrovníku, bude na vás čakať milé prekvapenie.
Z Viedne odletíte až s objemom dvoch litrov tekutín. Len pozor na jednu vec
Záujem o využívanie leteckej dopravy narastá, na čo sa snažia letiská reagovať a zavádzajú novinky, ktoré odľahčia nápor cestujúcich a zároveň urobia cestovanie príjemnejším. Letisko vo Viedni nedávno pristúpilo k inovatívnemu kroku, ktorý premení rýchle dopíjanie fľaše s vodou pred bezpečnostnou kontrolou na minulosť.
Nové 3D CT skenery dokážu analyzovať tekutiny umiestnené v batožine až do objemu dvoch litrov, čo znamená, že ich cestujúci nebudú musieť vykladať, čo urýchli prechod bezpečnostnou kontrolou. Celkovo sa na Schwechate má nachádzať 35 takýchto moderných bezpečnostných kontrol za viac ako dve desiatky miliónov eur.
Zatiaľ však má táto novinka háčik – keďže viedenské letisko patrí medzi tie, ktoré zaviedli túto novinku medzi prvými, myslite na to, že ak sa budete vracať z dovolenky z letiska, ktoré nepovoľuje väčší limit než 100 ml, môžete mať problém. Takže ak vám hneď napadlo, že si budete môcť na dovolenke pokúpiť tekuté darčeky vo väčších objemoch, nemusí to tak byť. Najprv si vždy overte, aké pravidlá platia na danom letisku, z ktorého sa budete vracať domov.
Letisko v Dubrovníku síce zavádza nové skenery, vďaka ktorým si cestujúci nebudú musieť vyťahovať z batožiny von elektroniku a tekutiny, no nespomína, že by zavádzalo zrušenie limitu 100 ml. Takže to zostáva zatiaľ v Chorvátsku po starom a obľúbené nápoje Cedevita či Cockta si domov zatiaľ neprepašujete.
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