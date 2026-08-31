Po 140 rokoch končí. Výrobca ikonických párkov zmenil potravinárstvo, teraz to definitívne zabalil

Výrobca legendárnych párkov Halberstädter Würstchen definitívne ukončuje svoju činnosť. Spoločnosť Halberstädter Konserven GmbH, známa aj pod označením Halko, nedokázala prekonať finančné problémy a po opakovaných insolvenciách už nebude pokračovať vo výrobe.
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Spoločnosť Halberstädter Würstchen začala vyrábať 25. novembra 1883, keď Friedrich Heine založil v Halberstadte malú výrobu. Už o desať rokov neskôr predával viac ako 1 000 párov párkov denne. V roku 1896 prišiel zásadný prelom a firma začala párky konzervovať a predávať v plechovkách. Stala sa z nej jedna z historicky najvýznamných značiek konzervovaných párkov.
Problémy spoločnosti trvali dlhodobo. Za posledné tri roky prešla až tromi insolvenčnými konaniami. Posledné z nich sa začalo v júni 2026 po tom, čo sa nepodarilo zabezpečiť dostatok financií na ďalšiu prevádzku. Informoval o tom portál MDR.de.
Ani ústupky zo strany veriteľov však nestačili. Podľa insolvenčnej správkyne firmu zaťažovali aj výrazné investičné dlhy, ktoré jej komplikovali ďalšie fungovanie. Záchrana podniku sa tak napokon nepodarila a výroba, ktorá mala v Halberstadte viac ako storočnú tradíciu, sa definitívne zastaví.
O prácu prišli desiatky ľudí
Koniec firmy sa výrazne dotkne zamestnancov. Na začiatku posledného insolvenčného konania pracovalo v spoločnosti a jej dcérskych firmách približne 152 ľudí. Časť z nich si medzičasom našla nové zamestnanie, zvyšní pracovníci však dostali výpovede. Presný počet ľudí, ktorí napokon zostanú bez práce, zatiaľ nie je známy. Zatvorenie závodu zároveň znamená koniec výroby priamo v Halberstadte.
Koniec firmy pritom pre zamestnancov neznamená iba stratu pracovného miesta. Niektorí z bývalých pracovníkov stále čakajú na peniaze za máj. Podľa informácií z podniku totiž zatiaľ nebolo schválené vyplatenie insolvenčnej náhrady mzdy zo strany nemeckého úradu práce. Pre niektorých zamestnancov tak vznikla veľmi komplikovaná finančná situácia.
Koniec spoločnosti automaticky nemusí znamenať aj definitívny koniec značky Halberstädter Würstchen. Ochranné známky totiž vlastní rodina Nitsch. Budovy a výrobné zariadenia sa teraz majú vrátiť vlastníckej rodine.
Zatiaľ však nie je jasné, či sa nájde nový záujemca, ktorý by prevzal výrobu alebo využil existujúci areál. Rovnako nie je známe, či sa nájde investor, ktorý by pokračoval vo výrobe pod známou značkou.
Halberstadtský primátor Daniel Szarata však ešte nádej na záchranu úplne nevzdáva. Podľa neho by sa v prípade nájdenia kupca mohla výroba pomerne rýchlo opäť rozbehnúť. Zároveň však pripúšťa, že čím dlhšie bude podnik mimo prevádzky, tým náročnejšie bude jeho obnovenie.
Po páde železnej opony v súkromnom vlastníctve
V roku 1948 podnik prešiel do štátneho vlastníctva a až do pádu Berlínskeho múru fungoval pod názvom VEB Halberstädter Fleischwaren. Po prevzatí spoločnosti podnikateľskou rodinou Nitschovcov v roku 1992 pokračovala dlhá tradícia značky Halberstädter a výroba sa začala rozvíjať podľa moderných požiadaviek.
Dnes sortiment Halberstädter zahŕňa konzervované mäsové a údenárske výrobky, širokú ponuku čerstvých produktov určených do regálov samoobslužného predaja a na pulty s čerstvým tovarom, ale aj polievky a hotové jedlá – všetky vo vynikajúcej kvalite.
Ešte pred poslednou insolvenciou sa rodina Nitsch snažila nájsť nového investora alebo kupca. Už v apríli 2026 oznámila, že chce predať výrobný podnik aj značku. Záchranný scenár však nevyšiel. Podľa nemeckých médií sa pritom spomínala aj možnosť prevzatia zo strany Tönnies, jedného z najväčších nemeckých mäsových koncernov. Ani tento variant sa napokon neuskutočnil.
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