Putin nečakaným spôsobom vysvetlil, prečo začal vojnu na Ukrajine. Silný vraj požiera slabšieho

Zamyslený Putin a mávajúci ľadový medveď

Ilustračné foto: SITRA/AP/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Putin hovorí o veľmoci a sile, zatiaľ, čo patriarcha sa musí modliť, aby mali ľudia čo jesť a tankovať.

Prezident Vladimir Putin počas víkendového rozhovoru s pedagógmi a študentmi Moskovskej pedagogickej štátnej univerzity (MPGU) prirovnal vojnu proti Ukrajine k potravinovému reťazcu v divokej prírode, kde silný požiera slabšieho. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a prepisu ich rozhovoru z Prvého kanála.

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Stretnutie prezidenta s pedagógmi a študentmi sa uskutočnilo pri príležitosti začiatku školského roka. Učiteľ čínštiny z Belgorodskej oblasti Dmitrij Balančukov Putinovi rozprával o ceste na Severný pól, ktorú získal ako víťaz ankety Učiteľ roka 2025.

Rusko ako kosatka?

„Hneď som si spomenul na Jacka Londona, ktorý opísal, ako domorodci na severe nechávali svojich starcov napospas vlkom, pretože ich kmeň nemohol ďalej nosiť so sebou. Áno, vyzerá to trochu drsne, ale taký bol ich život,“ reagoval Putin. Zaujímal sa, či bolo na Severnom póle niečo zaujímavé a či tam videli nejaké biele medvede. „Áno, samozrejme. Dva!“ reagoval Balančukov.

Ruský prezident Putin
Ilustračná foto: SITA/AP

„Dva? Veľké?“ pokračoval Putin. „Obrovské!“ odpovedal učiteľ. „Vedľa žijú kosatky. Jedia tieto medvede ako drobizg. Jednoducho sa na nich vrhnú v takej svorke – bum – a roztrhajú ich na kusy. Taký potravinový reťazec,“ povedal. „O tomto treba tiež rozprávať deťom, aby chápali, v akom svete žijeme a prečo uskutočňujeme špeciálnu vojenskú operáciu,“ dodal s použitím oficiálneho ruského výrazu pre vojnu na Ukrajine.

Hoci kosatky sú vrcholové predátory, podľa zoológov sú takéto útoky zriedkavé a ľadové medvede nie sú ich hlavnou potravou. Počas stretnutia Putin poznamenal, že prestíž učiteľského povolania v Rusku rastie a hoci sa do škôl zavedú zavedú moderné technológie, nikdy nenahradia skutočného učiteľa. Venoval sa aj problému informačného odpadu na internete a varoval pred veľkým množstvom nespoľahlivých informácií.

Modlia sa za benzín a úroky

Hoci Putin hovorí o Rusku ako o predátorovi, toto je vyjadrenie je zaujímavé postaviť do kontrastu s vyjadrením ruského patriarchu Jevgenijho. Rusi by sa podľa neho mali modliť k svätému Spyridónovi z Trimythuntu za normalizáciu dodávok benzínu a potravín, uviedol v televízii OTV Jekaterinburský a Verchoturský metropolita. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

„Ľudia sú emocionálne náchylní na paniku. Keď dôjde cukor, múka, pohánka alebo benzín, ľudia sa obávajú o svoje rodiny a budúcnosť. Preto je to normálna ľudská reakcia. Stojí za to modliť sa, aby sa to vyriešilo,“ povedal kňaz. Za súčasných okolností „môžeme len dúfať v zázrak“. „Myslím si, že je to nielen možné, ale aj nevyhnutné – modliť sa,“ odporučil Jevgenij.

Tankovanie do auta
Ilustračná foto: TASR/AP

Sv. Spyridón patrí medzi najuctievanejších svätcov vo východnom pravosláví a pripisuje sa mu množstvo zázrakov. Podľa legendy sa mu počas prvého Nicejského koncilu v roku 325 tehla v ruke zázračne rozdelila na vodu, hlinu a oheň, čo malo symbolizovať trojjedinosť Boha.

Počas nasledujúcich troch dní sa za finančnú pohodu Ruska bude patriarcha Jevgenij modliť aj Otčenáš. „V tejto modlitbe sám Boh povedal, aby sme prosili o ‚náš každodenný chlieb‘. A náš každodenný chlieb zahŕňa úrokovú sadzbu centrálnej banky vrátane finančnej pohody krajiny. Samozrejme, budem sa modliť za sadzbu centrálnej banky aj za hypotéky pre tých, ktorí ich potrebujú,“ povedal.

Podľa agentúry Bloomberg ukrajinské drony v auguste zasiahli ruské ropné rafinérie 21-krát a najmenej šesť prestalo pracovať. Produkcia benzínu medziročne klesla o 20 percent a motorovej nafty o 23 percent, uviedli pre agentúru zdroje oboznámené s utajovanými štatistikami v ropnom odvetví.

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