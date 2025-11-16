Boli odmietnutí nespočetnekrát, no nevzdali to. Celebrity, ktoré sú dôkazom, že na úspech si treba počkať

Šoubiznis nie je prechádzka ružovou záhradou. Kým sa doň človek dostane, musí prejsť kus cesty, ktorá je miestami kľukatá a môže sa spočiatku zdať, že to ani nevyjde. Šťastie praje odhodlaným ľuďom s pevnou vôľou. Tým, ktorí veria v seba samých, spadnú veľakrát, no zakaždým dokážu vstať a plniť si sny.
Ľudia by sa čudovali, čo všetko majú niektoré známe osobnosti za sebou. Hoci dnes sú úspešné a majú milióny eur na konte, kedysi to tak nebolo. Začiatky mali veľmi náročné, no nestoplo ich to, ani nespomalilo. Išli ďalej a pokojne by mohli slúžiť ako skvelá inšpirácia, ktorá mnohých nakopne k tomu, aby si kráčali za svojimi snami. Ktoré celebrity si podľa portálu Telegrafi svoju slávu a úspech doslova vydreli?
Shakira
O svetoznámej speváčke Shakire mnohí hovorili, že jej spev pripomína krvácanie kozy. Nakoniec však všetkých umlčala a dokázala, že jej hlas je neprekonateľný.
