Bittó Cigániková čelí trestnému oznámeniu: Harabin a Kotlár žalujú ju aj ďalších. Dôvodom majú byť vyjadrenia o Kotlárovi

Sudca a exposlanec Štefan Harabin podal trestné oznámenie na poslankyňu Janku Bittó Cigánikovú, lekára Tomáša Szalaya a katolíckeho farára Vojtka. Ako dôvod uvádza údajné šírenie nepravdivých informácií o vládnom splnomocnencovi pre preverenie vplyvu pandémie Petrovi Kotlárovi.

Dôvodom má byť ich aprílové trestné oznámenie na samotného Kotlára, ktorého trojica obvinila zo šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami o očkovaní. Informáciu zverejnila Bittó Cigániková na sociálnej sieti, kde celú situáciu okomentovala s výraznou dávkou irónie, ale aj kritiky na adresu Štefana Harabina, ktorý Kotlára verejne podporuje.

Celý status sa nesie v ironickom štýle

Poslankyňa začína svoj status ironickým úvodom: „Do baru vojdú farár, Cigániková a Szalay.“ Vzápätí však zdôrazňuje, že ide o realitu, nie o vtip. „Kotlár podal trestné oznámenie na mňa, doktora Szalaya a z nejakého dôvodu aj na katolíckeho farára Vojtka. To nie je vtip.“

Ako pripomína, dôvodom je ich vlastné trestné oznámenie na Kotlára, ktorý mal podľa nej pred médiami šíriť zavádzajúce tvrdenia. „Na Kotlára sme podávali trestné oznámenie v apríli, keď sa postavil pred médiá a začal rozprávať o tom, ako očkovaní ľudia budú umierať alebo sa meniť na kukuricu.“

Kritizuje ho za šírenie paniky a poškodzovanie verejného zdravia

Poslankyňa pripomína, že v ich prípade nešlo len o politickú reakciu, ale o obavu z dôsledkov podobných výrokov. „Podľa nášho názoru šíril poplašnú správu, ktorej výsledkom je klesajúca dôvera v zdravotníctvo a tým aj zhoršenie verejného zdravia na Slovensku.“ Zároveň dodáva, že ju teraz čaká výsluch na Generálnej prokuratúre.

Zároveň si neodpustila poznámku na adresu samotného Harabina. „Aj keď pán Harabin má pochybnosti, lebo vo svojom videu zaútočil aj na Maroša Žilinku, že je PRO-PA-GÁ-TOR OČ-KO-VA-NIA a že ‚má vzťah k očkovaniu‘,“ píše s tým, že Harabin dokonca naznačil, že Žilinka za to mohol byť odmenený.

V tejto súvislosti „vyzýva“ generálneho prokurátora k reakcii: „Na to by sa zase mohol pán Žilinka ozvať, keď už pri útokoch Fica strká hlavu do piesku. Ale na Harabina by si trúfnuť mohol.“