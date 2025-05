Bill Gates chce do roku 2045 rozdať svoj majetok: Miliardár túži, aby o ňom ľudia po smrti nehovorili jednu vec

Čo by ste robili, ak by vám na účte pristála miliarda eur? Možno by ste si kúpili nové bývanie, možno nové auto a šli by ste na najluxusnejšiu dovolenku, akú ste kedy zažili. Aj tak by vám ale ešte dosť ostalo. Zvažovali by ste venovanie peňazí na dobročinné účely? Toto plánuje so svojím majetkom urobiť do roku 2045 jeden z najbohatších ľudí planéty – Bill Gates.

Bohatí ľudia majú povinnosť voči spoločnosti

Ako informuje BBC, zakladateľ Microsoftu Bill Gates plánuje v nasledujúcich 20 rokoch rozdať 99 % svojho majetku. Chce tak urobiť prostredníctvom svojej nadácie, pričom projekt má byť ukončený do roku 2045. Vo svojom blogu sa 69-ročný miliardár vyjadril, že ľudia o ňom budú hovoriť rôzne veci, keď raz zomrie. Nechce však, aby o ňom hovorili, že zomrel bohatý.

Nadácia už teraz prerozdelila vyše 100 miliárd dolárov na projekty v oblasti zdravia a rozvoja a plánuje prerozdeliť ešte ďalších 200 miliárd. Odvoláva sa na esej magnáta Andrewa Carnegieho z roku 1889. Píše v nej, že bohatí ľudia majú povinnosť vrátiť to, čo nadobudli, spoločnosti. Verí, že človek, ktorý zomiera bohatý, nemôže zomrieť so cťou. V dobročinnosti ho inšpiroval aj Warren Buffett.

Gates a jeho bývalá manželka Melinda pôvodne plánovali nechať nadáciu bežať ešte desaťročia po ich smrti. Gates ale názor zmenil a vyjadril sa, že o 20 rokov budú planétu obývať ďalší miliardári, ktorí budú môcť prebrať štafetu a pomáhať tam, kde je to potrebné.

Toto chce dosiahnuť

Zaujímavé je, že aj keď Gates rozdá 99 % svojho majetku, aj naďalej môže ostať miliardárom. Vo svojom blogu sa jeden z najbohatších ľudí planéty vyjadril, že v súčasnosti jeho majetok siaha približne k 108 miliardám dolárov. Je však odhodlaný do roku 2045 priblížiť hodnotu svojho majetku k nule.

Tromi hlavnými cieľmi Gatesovej nadácie je eliminovanie chorôb, ktorým sa dá predchádzať, eliminovanie infekčných ochorení vrátane malárie a osýpok a eliminovanie chudoby pre stovky miliónov ľudí.

Ostro kritizuje Elona Muska

Kritizuje Ameriku, Spojené kráľovstvo a Francúzsko za to, že znížili rozpočty na zahraničnú pomoc. Je podľa neho nejasné, ako sa budú najbohatšie krajiny stavať k tým najchudobnejším. Sľubuje ale, že jeho nadácia urobí všetko, čo sa bude dať, aby pomohla.

V jednom z nedávnych rozhovorov si neodpustil kritiku na adresu Elona Muska. Myslí si, že jeho rozhodnutia pripravia o život stovky miliónov detí. To je niečo, čo by od jedného z najbohatších ľudí nečakal. Gates by si prial, aby Musk šiel osobne navštíviť deti, ktoré sa nakazili HIV preto, lebo odstrihol financie, ktoré tomu pomáhali predísť.