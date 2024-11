Takýto útok zrejme nečakal: Bill Gates dostal do tváre koláčom, kritik zaútočil aj na ďalšie „nafúkané“ osobnosti

Bill Gates sa v roku 1998 vybral do Bruselu na dôležité stretnutie s obchodnými a vládnymi predstaviteľmi, vrátane vtedajšieho predsedu vlády Jeana-Luca Dehaena. Ani vo sne ale zrejme nečakal, že ho cestou zasiahne do tváre koláč. Zážitok ho očividne vystrašil. Ani zďaleka ale nebol jedinou osobnosťou, ktorá si musela sladkú „odmenu“ zotierať z tváre.

Nevyužíval svoju inteligenciu a predstavivosť

Ako informuje Vintage News Daily, autorom nápadu, v rámci ktorého dostal Bill Gates do tváre koláčom, bol belgický autor a kritik (považuje sa tiež sa humorného zabávača) Noël Godin so svojou skupinkou. Jeden z Godinových spolupracovníkov si na Gatesa počkal na mieste, kde sa mal boháč pohybovať. Koláče ukrýval v taške, ale aj pod kabátom.

Godin mal na svedomí už 22 podobných útokov a Gatesa si ako ďalšiu obeť údajne vybral preto, lebo „sa rozhodol pracovať v službách kapitalistického status quo bez toho, aby skutočne využil svoju inteligenciu alebo predstavivosť“. Na videu, ktoré je možné nájsť na internete ešte aj dnes, je viditeľné, že sa Gates zľakol. Veď koho by to aj nevystrašilo. Rozhodol sa ale, že žalobu nepodá. Polícia na mieste zatkla dvoch ľudí. Jeden mal Gatesa rozptýliť, kým ten druhý chystal útok.

Toto bolo na incidente to najhoršie

Podľa Tampa Bay Times sa Gates vyjadril, že najhoršie na celom incidente bolo to, že koláč, ktorý skončil na jeho tvári, ani len nebol chutný. Útočník z Godinovej skupiny mal ale zrejme radosť, pretože koláč stekal Gatesovi po tvári, po okuliaroch aj po ramenách, nehovoriac o tom, že špinavé bolo aj jeho sako.

Podľa The Globe and Mail, Godin túžil vtískať koláče do tvárí nafúkaných a autoritárskych osôb po celom svete. Koláčoví anarchisti si okrem iného za obete vybrali aj vtedajšieho starostu Montrealu Pierra Bourquea, bývalého quebeckého premiéra Jacquesa Parizeaua, či kandidáta na starostu Montrealu Jacquesa Duchesneaua. Koláč schytali tiež publicistka Ann Coutler či novinár Tom Friedman. Godin zdôrazňoval, že nie je násilník a vždy používal len mäkké koláče plnené šľahačkovou či čokoládovou náplňou.