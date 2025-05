Toto je najmladšia miliardárka, ktorá si zarobila sama: Nepočuli ste o nej, jej firmu vinia zo šírenia detskej pornografie

Po svete behá množstvo miliardárov, nejeden sa ale o svoj majetok ničím nepričinil. Jednoducho sa narodil pod šťastnou hviezdou a zdedil ho. Sú ale aj takí, ktorí bohatstvo získajú vlastnými silami. Lucy Guo sa stala najmladšou ženou, ktorá miliardu dolárov získala vlastným úsilím. Predbehla dokonca aj speváčku Taylor Swift. Jej spoločnosť však čelí nepríjemným obvineniam.

Rodičia ju od kariéry v IT odhovárali, pre ženy je to vraj priťažké

Donedávna bola držiteľkou titulu najmladšej ženy, ktorá sa stala miliardárkou vlastným pričinením, Taylor Swift. 35-ročná speváčka bola za najmladšiu „self-made“ miliardárku prehlásená v roku 2023. Z pomyselného trónu ju ale zosadila 30-ročná Lucy Guo.

Ako informuje Forbes, je spoluzakladateľkou spoločnosť Scale AI, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou (poskytuje dáta na tréning umelej inteligencie) a aj keď ju pred časom opustila, stále v nej vlastní istý podiel, vďaka čomu jej majetok naďalej narastá. Hodnota spoločnosti sa odhaduje na 25 miliárd dolárov.

Guo ju spolu s Alexandrom Wangom založila v roku 2016, v čase, keď mali len 19 a 21 rokov. O Guo sa hovorí, že študovala informatiku, no školu nedokončila. Odišla po tom, ako sa jej naskytla lepšia príležitosť. Podarilo sa jej totiž získať štipendium vo výške 100 000 dolárov. Za ponukou stál podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti PayPal Peter Thiel. Chcel motivovať študentov vo veku 22 rokov a mladších, aby zanechali štúdium a založili startup, alebo sa venovali vedeckému výskumu.

Podľa The New York Post, obaja rodičia Guo pracovali v oblasti elektroinžinierstva. Lucy sa naučila kódovať ešte v čase, keď bola na strednej škole. Rodičia ju ale od kariéry v informatike odhovárali. Mysleli si, že pre ženy je to príliš náročné.

Odštartovala konkurenta OnlyFans či Patreonu

Nedala sa však odradiť a ako stredoškoláčka vytvorila prvý Twitter bot. Používateľom umožňoval automatické sledovanie na základe hashtagov. Neskôr organizovala aj „maratóny“, v rámci ktorých mohli programátori spolupracovať na vylepšovaní alebo vytváraní nových softvérov.

Wang sa stal generálnym riaditeľom Scale AI, zatiaľ čo Guo sa starala o produktový dizajn a o prevádzku. Dvojica ale mala rozličné predstavy o tom, ako by mala firma fungovať a Wang napokon Lucy údajne vyhodil.

Podľa webu Coming Soon, Guo v priebehu rokov pracovala aj pre spoločnosti ako Facebook, Snapchat či Quora. V roku 2022 odštartovala spoločnosť s názvom Passes, ktorá je neraz popisovaná ako silný konkurent webov OnlyFans či Patreon.

Jej majetok sa šplhá 1,3 miliardám dolárov

