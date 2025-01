Mal 9 rokov a označili ho za retardovaného. Napriek tomu sa zaradil medzi najbohatších ľudí, píše Bill Gates v novej knihe

Billa Gatesa nikomu predstavovať netreba. Rozhodol sa však, že prezradí niečo viac o svojom detstve a dospievaní v novej knihe s názvom Source Code. Okrem iného v nej píše aj o tom, ako ho považovali za intelektuálne slabšieho.

Článok pokračuje pod videom ↓

Považovali ho za retardovaného

Ako informuje Mail Online, Bill Gates mal len 9 rokov, keď ho terapeutka označila za retardovaného. Prekvapivo, nie preto, že by mal zlé študijné výsledky, ale vraj preto, lebo mal tenký piskľavý hlas. Terapeutka preto odporúčala na rok ho vo vzdelaní zdržať, kým sa naučí ako hovoriť hrubým medvedím hlasom. Vyslovovať poriadne písmeno „r“ ho učila počas toho, ako olizoval arašidové maslo z chlebovej tyčinky.

Približne o desaťročie neskôr sa Gates podieľal na zakladaní spoločnosti Microsoft, dostal sa na všetky univerzity, na ktoré sa prihlásil (okrem Massachusettského technologického inštitútu, ale to len preto, že sa neobťažoval ísť na pohovor), a mal našliapnuté stať sa najbohatším človekom na svete.

Prečo pomenoval svoju novú autobiografiu práve Source Code (Zdrojový kód)? Vraj sa mu páči myšlienky sebadigitalizácie. V knihe vysvetľuje, že teraz už vníma konanie a slová terapeutky ako maximálne nevhodné, no v konečnom dôsledku mu pomohli nadobudnúť neuhasiteľný smäd po nezávislom zmýšľaní, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočná schopnosť.

Nevidel zmysel vo vynakladaní maximálneho úsilia

V Gatesovom živote sa však našli aj takí, ktorí videli jeho potenciál. Jedna z učiteliek napríklad tvrdila, že napreduje tak rýchlo, že by mu mali dovoliť preskočiť ročník. Gates sa tak pýta, prečo by mal brať ohľad na to, čo si o ňom myslia údajní odborníci, keď vlastne ani poriadne nevedia, čo s ním?

Nerozumel tiež hodnoteniu v škole. Za vedomosti sa dávalo hodnotenie A, B, C a za snahu dostávali žiaci hodnotenie 1, 2, 3. Nerozumel, prečo by sa niekto usiloval dosiahnuť najlepšiu známku a vyvinúť najviac úsilia. Nebolo by efektívne, ak by mal človek najlepšie známky s čo najnižším úsilím? V deviatom ročníku ledva otvoril školské učebnice, no ponáhľal sa ku knihám, ktoré ukrýval vo svojej izbe. Napriek tomu si udržal skvelé známky.

Mal príliš ľahký život

Gates priznáva, že písať memoáre je pre neho trochu náročné vzhľadom na to, že jeho život bol vraj príliš ľahký. Všetky prekážky ľahko prekonal a mal milujúcich rodičov, ktorí ho vždy podporovali. V prvej časti trojdielnej biografie sa dostal po obdobie, kedy mal 20 rokov a odišiel z Harvardu. Microsoft však už mieril medzi svetové špičky.

Gates o sebe hovorí, že je múdry, no nie génius, chce byť dobrým človekom, no chce byť lepší ako všetci ostatní. Dokáže byť bezohľadný, ale aj láskavý, prezieravý, ale aj trochu naivný.