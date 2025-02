Biedronka sa pri Bratislave rozširuje, manažérov pre nový obchod hľadá v ďalšej obci. Otvorí tu svoju predajňu?

Lacný reťazec známy z Poľska by mal svoje prvé predajne otvoriť takpovediac v najbližších dňoch. V súčasnosti už prebiehajú finálne práce a je len otázkou času, kedy Biedronka konečne oznámi oficiálne dátumy a miesta. Medzitým na pracovných portáloch pribúdajú nové ponuky, ktoré poodhaľujú ďalšie potenciálne lokality umiestnenia diskontu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že ďalšia predajňa lacnej Biedronky zrejme vznikne neďaleko Bratislavy. Pôvodná informácia v ponuke na portáli Profesia.sk hovorila o obci Chorvátsky Grob, pričom krátko nato došlo k zmene na neďaleký Slovenský Grob. Netrvalo dlho a na profesijnom portáli sa objavili ďalšie príležitosti, v rámci ktorých spoločnosť hľadá manažment predajne do Chorvátskeho Grobu. Stále aktívna je aj ponuka pre manažment v Slovenskom Grobe.

Na prvý pohľad môže ísť o chaotickú komunikáciu zo strany reťazca, no zrejme ide o ich náborovú stratégiu. Koniec koncov, veľmi podobnú taktiku zvolili aj pri predajni v Miloslavove, kedy Biedronka súčasne zverejnila ponuky, v ktorých hľadala manažment predajne do Miloslavova, Dunajskej Lužnej a Kvetoslavova. Chcela tak zrejme osloviť širšie spektrum záujemcov z okolitých obcí, čo by dávalo zmysel aj v tomto prípade.

Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, kedy a kde by mohol byť obchod v týchto lokalitách otvorený. Pravdepodobné však je, že poľský reťazec vo vlastníctve portugalskej skupiny nebude otvárať dve predajne v dvoch susediacich malých obciach. Ponuky sú z hľadiska obsahu práce ako aj ohodnotenia, pochopiteľne, identické. Manažér novej predajne si môže zarobiť 1 900 eur s možnosťou získať ďalšie bonusy až do výšky 400 eur.

Aktuálne je potvrdené otváranie predajní v Senici, vo Zvolene, v Nových Zámkoch, Považskej Bystrici, Leviciach, Miloslavove, Liptovskom Mikuláši a v Čiernom.

Biedronka urobila v Poľsku bizarnú chybu

Biedronka sa v Poľsku dlhodobo sama označuje za najlacnejšieho hráča na trhu. Často sa v tejto oblasti porovnáva s nemeckým Lidlom a je všeobecne známe, že u našich severných susedov prebiehajú aj pomerne ostré marketingové kampane. Najnovšie sa do predajní s lienkou v logu nahrnulo množstvo zákazníkov s jediným cieľom – využiť netradičnú akciu.

Nuž, netradičnú hlavne preto, že ju neplánovala nasadiť ani samotná Biedronka. V ponuke reťazca sa objavil podozrivo lacný alkohol. Malo sa tak stať počas ranných hodín v utorok (28. januára). Konkrétne išlo o 0,7-litrovú fľašu whiskey Jameson, ktorá sa predávala za 1,99 zlotého. To v prepočte znamená, že stála 0,47 eura. Štandardná cena podľa verejne dostupných zdrojov sa u nás pohybuje na úrovni 16 eur, teda necelých 70 zlotých.

Samozrejme, takáto zľava sa rýchlo rozkríkla a do predajní sa navalili ľudia, ktorí sa o nej dozvedeli. Na sociálnych sieťach či diskusných fórach sa malo objaviť množstvo príspevkov a fotografií, v ktorých sa nakupujúci chválili svojimi úlovkami. Kým niektorým postačovala jedna fľaša za „zvýhodnenú“ cenu, iní ich vzali aj tucet. Dokonca sa začali šíriť tiež tipy, ako si alkohol nakúpiť bez toho, aby si pracovníci predajne všimli niečo podozrivé.