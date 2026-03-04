Pribudnú až dva nové supermarkety. Tradičný slovenský reťazec rozširuje svoju sieť

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku, COOP Jednota, chystá dva nové supermarkety v okrese Topoľčany.

Spotrebné družstvo COOP Jednota Topoľčany plánuje v roku 2026 významnú expanziu svojej maloobchodnej siete. Zákazníci z okolia Topoľčian sa môžu tešiť na minimálne dve nové prevádzky formátu Supermarket.

V obci Bojná je plánované otvorenie v apríli a v obci Preseľany v auguste. Pre interez to potvrdila Jana Kuklová, hovorkyňa COOP Jednoty Slovensko.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Kaufland hlási veľkú zmenu, všimnú si ju všetci zákazníci. Dotknúť sa má až 2 500 výrobkov
2.
Pripravujú sa dve nové predajne. Lidl mieri do lokalít, kde zatiaľ nie je, dočká sa aj väčšie mesto
3.
Mala byť pýchou Bratislavy, teraz je situácia iná. Namiesto nástupíšť bude na stanici Kaufland či Mueller
Zobraziť všetky články (299)

„Samotné preferencie zákazníka smerujúce k širšiemu sortimentu, čerstvosti a väčšej flexibilite otváracích hodín dávajú impulz na optimalizáciu a rozširovanie predajnej siete. V roku 2026 preto plánujeme otvoriť dve nové prevádzky formátu Supermarket v obci Bojná (04/26) a v obci Preseľany (08/26),“ uviedla pre interez Kuklová.

Ilustračná foto: Coop Jednota

Okrem rozširovania klasických prevádzok COOP Jednota pokračuje aj v inováciách, napríklad v expanzii automatizovaných 24/7 predajní, posilňovaní vlastných značiek a komunitnej podpore prostredníctvom Nadácie COOP Jednota. Sieť sa tak snaží spájať tradíciu s modernými trendmi, aby zákazníkom poskytla kvalitný, flexibilný a pohodlný nákupný zážitok.

Súperí s najväčšími hráčmi

COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s viac ako 2 000 predajňami a viac než 14-tisíc zamestnancami. Systém podporuje predaj slovenských výrobkov a dbá aj na záväzky voči environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti.

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V roku 2024 dosiahli tržby 1,76 miliardy eur, čím sa doťahuje aj na veľkých medzinárodných hráčov, akými sú spoločnosti Lidl či Kaufland, patriace pod nemeckú skupinu Schwarz Gruppe.

Koncept starý viac ako 150 rokov

COOP Jednota Slovensko je zároveň najstarším obchodným systémom na Slovensku. Jej začiatky siahajú do roku 1845, keď Samuel Jurkovič založil prvé družstvo, Spolok gazdovský, a o niekoľko rokov neskôr v Revúcej vznikol prvý Potravný spolok, predchodca dnešného družstevného maloobchodu.

Od svojho vzniku prešla spoločnosť mnohými transformáciami, pričom dnes pôsobí ako moderný maloobchodný reťazec, ktorý spája viac ako 150-ročnú tradíciu s inovatívnymi prístupmi k predaju.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tisíce ďalších Slovákov môžu nakupovať v špeciálnom supermarkete: Otvorený je aj v noci, a aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac