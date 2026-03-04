Pribudnú až dva nové supermarkety. Tradičný slovenský reťazec rozširuje svoju sieť

Spotrebné družstvo COOP Jednota Topoľčany plánuje v roku 2026 významnú expanziu svojej maloobchodnej siete. Zákazníci z okolia Topoľčian sa môžu tešiť na minimálne dve nové prevádzky formátu Supermarket.
V obci Bojná je plánované otvorenie v apríli a v obci Preseľany v auguste. Pre interez to potvrdila Jana Kuklová, hovorkyňa COOP Jednoty Slovensko.
„Samotné preferencie zákazníka smerujúce k širšiemu sortimentu, čerstvosti a väčšej flexibilite otváracích hodín dávajú impulz na optimalizáciu a rozširovanie predajnej siete. V roku 2026 preto plánujeme otvoriť dve nové prevádzky formátu Supermarket v obci Bojná (04/26) a v obci Preseľany (08/26),“ uviedla pre interez Kuklová.
Okrem rozširovania klasických prevádzok COOP Jednota pokračuje aj v inováciách, napríklad v expanzii automatizovaných 24/7 predajní, posilňovaní vlastných značiek a komunitnej podpore prostredníctvom Nadácie COOP Jednota. Sieť sa tak snaží spájať tradíciu s modernými trendmi, aby zákazníkom poskytla kvalitný, flexibilný a pohodlný nákupný zážitok.
Súperí s najväčšími hráčmi
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s viac ako 2 000 predajňami a viac než 14-tisíc zamestnancami. Systém podporuje predaj slovenských výrobkov a dbá aj na záväzky voči environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti.
V roku 2024 dosiahli tržby 1,76 miliardy eur, čím sa doťahuje aj na veľkých medzinárodných hráčov, akými sú spoločnosti Lidl či Kaufland, patriace pod nemeckú skupinu Schwarz Gruppe.
Koncept starý viac ako 150 rokov
COOP Jednota Slovensko je zároveň najstarším obchodným systémom na Slovensku. Jej začiatky siahajú do roku 1845, keď Samuel Jurkovič založil prvé družstvo, Spolok gazdovský, a o niekoľko rokov neskôr v Revúcej vznikol prvý Potravný spolok, predchodca dnešného družstevného maloobchodu.
Od svojho vzniku prešla spoločnosť mnohými transformáciami, pričom dnes pôsobí ako moderný maloobchodný reťazec, ktorý spája viac ako 150-ročnú tradíciu s inovatívnymi prístupmi k predaju.
