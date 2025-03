Bianka sa ohradila voči kritike a neprajníkom posiela odkaz: S Jovinečkom priznali rozchod, niektorí za tým videli niečo iné

Bianka Rumanová a Filip Jovanovič alias Jovinečko sa podelili so svetom o smutnú správu a oznámili svoj rozchod. Filip uviedol pravý dôvod, ktorý má byť za tým. Kým mnohí priznali, že im je to úprimne ľúto, objavili sa aj ľudia, ktorí začali dvojicu obviňovať, že to nie je pravda a za všetkým sa ukrýva nejaká kampaň.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Spoločný príspevok, v ktorom jeden z najobľúbenejších slovenských párov oznámil svoj rozchod, zverejnili na Instagrame len pred pár hodinami, no dnes ráno pod ním vidíme tisícky komentárov.

Viacerí v nich pridali emotikon zlomeného srdiečka a písali, že si prajú, aby to nebola pravda. „Zabolelo ma srdce… držte sa obaja,“ stojí v jednom z mnohých, v ktorých dostali od verejnosti aj blízkych podporu.

Niektorí im neverili

No našli sa aj takí, ktorí podozrievali, že influencerská dvojica si svojím rozchodom len robí žarty a mysleli si, že ide o nejakú skrytú kampaň. „Rozídení na Bahamách? O čo tu ide?“ stojí v jednej z neistých reakcií. „Blbosť, toto firma čo zaplatila musela dať ozaj majland na to,“ napísal niekto ďalší.

K týmto dohadom sa vyjadrila aj samotná Bianka a poprela ich. „Vážne si myslíte, že toto by bola na niečo kampaň? Rozišli sme sa. Rozchod z lásky, lebo sme si vedomí nejakých vecí, chce gule!“ odkázala hejterom.

Ďalej vysvetlila, že sa rozišli už dávnejšie a aktuálne sa nachádzajú na plavbe, pretože ju mali booknutú a sú s Filipom vyrovnaní dospelí ľudia. „Vieme, kedy je prvý apríl a toto, žiaľ, nie je,“ doplnila.

Ľudí ich rozchod dostal

No nielen kritiku, ale aj slová podpory môžeme pod príspevkom dvojice nájsť. „Chcem, aby to bol prank,“ reagovala ich blízka priateľka Ema Fajnor. „Ak teraz plačem len kvôli vtipu, tak si ma neprajte,“ stojí v ďalšom z komentárov.

„Nieeeeeeeeeeeee, prosím, veď vy ste boli nádej, že krásne vzťahy ešte existujú. Nerozchádzajte sa, prosím. Taká láska ako vaša neprichádza každý deň, aj keď ste spolu málo, ale možno v tom môžete nájsť to čaro. Bože môj, veď ja ani nezaspím.“ Viacerí sa poriadne rozcítili a zanechali Bianke a Filipovi až príliš osobné odkazy.

„Naša najkrajšia jazda, sme za seba najviac vďační,“ uzavreli influenceri.