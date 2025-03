Bianca má ukazovať nahý zadok pre zvláštnu vec: Kanyeho vzrušuje, čo by mnohým iným mužom bolo proti srsti

Hovorí sa, že kontroverzný raper Kanye West rád určuje svojim partnerkám, čo si majú obliekať. Jeho bývalá priateľka, Amber Rose, sa vyjadrila k tejto téme a dokonca objasnila, prečo si umelec potrpí na to, aby jeho ženy videl celý svet takmer nahé.

Vráťme sa na chvíľu späť do minulosti. Ešte pred Biancou Censori alebo Kim Karhashian randil Kanye West s americkou modelkou Amber Rose. Tá sa teraz, po šokujúcich udalostiach, ktoré sa v uplynulých týždňoch udiali, rozhovorila a zaspomínala si, ako od nej chcel, aby chodila v priesvitných šatách, aj keď jej to bolo proti srsti.

Obliekla si ich a dostala hejt

Tento týždeň sa Amber Rose objavila v podcaste s názvom Club Shay Shay, kde s moderátorom a bývalým hráčom NFL Shannom Sharpeom rozobrali témy, ktoré sú poriadne na telo. Okrem iného padla reč aj na jej bývalého partnera Kanyeho Westa, pre ktorého má v srdci stále špeciálne miesto.

Napriek tomu priznala, že ju raz West prinútil obliecť si priesvitné šaty. Nepomohlo ani to, že s tým nesúhlasila a dokonca v danom momente aj plakala.

West jej povedal, že nechápe, čo je móda a označil sa v tejto sfére za génia. Potom prikývla. „Nakoniec som si to obliekla a na internete ma za to totálne zvozili,“ priznala Rose. Podobnej kritike teraz čelí Bianca Censori. Do akej miery sa do priesvitných šiat oblieka dobrovoľne, netušíme.

Chcú, aby muži slintali

Rose zašla ešte ďalej a vyjadrila sa priamo k chúťkam Kanyeho Westa. Podľa nej je dôvodom, prečo West oblieka svoje partnerky takýmto štýlom, že túži, aby ich chceli aj iní muži. Takže v podstate žiada úplný opak toho, čo ostatní muži v „bežných“ vzťahoch.

„To je to, čo ho vzrušuje. Má rád, keď muži slintajú nad jeho ženami. Chce, aby keď vojdú do miestnosti, bola jeho priateľka alebo žena tá najžiadanejšia. To sa mu páči,“ dodala.