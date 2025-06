Bežte skontrolovať, či je na vašich vajíčkach napísané číslo 3: Nie je to najlepšie, toto všetko vám prezradí červený kód

Pri rastúcich cenách v obchodoch sa skloňovala aj cena vajec. A povedzme si pravdu, často je práve tá kľúčovým faktorom pri rozhodovaní, po ktorých v regáloch siahneme. No sú cennou potravinou, ktorú sa oplatí mať doma ako zdroj bielkovín či zdravých tukov. Možno ste si aj vy dnes dali na raňajky praženicu, no všimli ste si pritom kódy na škrupinke?

Na vajciach sa nachádzajú kódy znázornené zvyčajne červenou farbou (v niektorých prípadoch aj inou), ktoré vám môžu veľa napovedať aj bez toho, aby ste museli študovať ich obal a lúštiť malé písmená na ňom.

Čo všetko z nich viete vyčítať?

Prvý údaj, ktorý sa nachádza na vajíčku, je číselný — konkrétne vidíme číslo od 0 do 3 označujúce spôsob chovu. 0 nájdeme na vajci pochádzajúcom z ekologického poľnohospodárstva, 1 označuje vajcia z chovu vo voľnom výbehu, 2 podstielkový chov, no a napokon 3, ktoré znamená klietkový chov.

Vajíčka s týmto označením pochádzajú od sliepok žijúcich v nie takých komfortných podmienkach ako pri predchádzajúcich, no situácia sa oproti minulosti aj tak trochu pomenila. Už pred viac ako 10 rokmi začal platiť v Európskej únii zákaz chovov nosníc v holých klietkach a boli zavedené takzvané obohatené klietky, informoval Enviroportál. Sloboda zvierat však upozornila, že podmienky, v akých žijú tieto sliepky, naďalej nie sú ideálne.

Naopak, o vajíčkach s číslami 0 a 1 sa hovorí, že pochádzajú od „šťastných sliepok“.

Ďalej nasleduje krajina pôvodu. Ak vidíme značenie SK, znamená to, že sme ich kúpou podporili domáce poľnohospodárstvo. No okrem neho môžeme na vajíčkach vidieť aj značenie PL, HU a ďalšie skratky, ktoré sa viažu na oblasť, odkiaľ pochádzajú.

No a napokon tu máme údaj, ktorý označuje registračné číslo chovu a identifikuje farmu, kde boli vajcia znesené.

Vybrali sme sa do obchodu

Zamierili sme si to do najbližšieho obchodu, kde sme našli napríklad vajíčka s označením 1SK SE 6-7. To znamená, že pochádzajú z voľného výbehu, sú slovenského pôvodu a ako sme zistili na internete, boli znesené v Senici.