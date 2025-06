Celý život ste jedli banány zle: Odborník na etiketu ukázal „správny“ spôsob. Potrebujete k tomu túto jednu vec

Spôsob, ktorým prirodzene konzumujete banán, môže byť podľa odborníka na etiketu absolútnym spoločenským faux paus. Podľa guru slušného správania pravdepodobne jete banány „zlým“ spôsobom. Toto je ten „správny“.

Myslíte si, že banán stačí iba olúpať a zjesť? Podľa odborníka na etiketu Williama Hansona robí väčšina ľudí pri ich konzumácii zásadnú chybu, píše New York Post. Vo svojom videu na Instagrame, ktoré sa okamžite stalo virálnym, tento britský majster spoločenského správania šokoval svet tvrdením, že existuje len jeden „správny spôsob“, ako jesť banán. A rozhodne to nie je ten, ktorý poznáte.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa William Hanson (@williamhanson)

Toto je „správny“ spôsob, ako by ste mali jesť banán

Na videu, ktoré má viac ako 222-tisíc označení páči sa mi to a vyše 27-tisíc komentárov, môžeme vidieť, že Hanson s dôstojnosťou anglického lorda sedí za stolom s porcelánovým tanierom, na ktorom má banán a v ruke drží nôž a vidličku. A s úplnou vážnosťou hovorí: „Nie, nedvíhame ho a nešúpeme ako primát.“ Namiesto toho odporúča najprv odrezať oba konce, potom jemne narezať šupku nožom, ošúpať ju a konzumovať banán po kúskoch pomocou príboru.

Nie je to prvýkrát, čo Hanson „opravil“ ľudí v tom, ako by mali správne konzumovať ovocie. V inom videu zas vysvetlil, ako by sme mali jesť hrozno.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa William Hanson (@williamhanson)

Ak sa však nechystáte na degustačné menu do michelinskej reštaurácie, nič sa nestane, ak si banán olúpete rukou. Ale ak chcete zaujať spoločnosť rafinovaným správaním, pripravte si nôž a príbor, ako radí Hanson.