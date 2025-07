Bezpečnostné opatrenia, tajnosti okolo trasy sprievodu: Bratislava bude v sobotu dúhová, stretnú sa však aj konzervatívci

V sobotu budú bratislavské ulice plné ľudí, ktorí sa rozhodli vyjadriť účasťou na pochodoch svoj názor. Udejú sa totiž hneď dva – prvým je Dúhový PRIDE a druhým Národný pochod Hrdí na rodinu!.

Kvôli obom pochodom prijala polícia špeciálne opatrenia.

Vodiči by mali počítať s dopravnými obmedzeniami najmä v centre Bratislavy. „Ďalšie obmedzenia v cestnej premávke budú aj na Dunajskej ulici, Klemensovej, Karadžičovej, 29. augusta, Dostojevského rade a na Jakubovom námestí, kde sa v priebehu dňa uskutoční ďalšie verejné zhromaždenie spojené s pochodom účastníkov,“ doplnila polícia.

Pre viaceré verejné zhromaždenia, ktoré sa majú konať v sobotu (19. 7.) v centre Bratislavy, treba počítať popoludní aj s obmedzeniami v mestskej hromadnej doprave (MHD). „Premávka MHD môže byť preto krátkodobo obmedzená a viaceré linky presmerované na odklonové trasy,“ podotýka DPB.

Vodičom v tejto súvislosti odporúča, aby sa počas soboty až do večerných hodín vyhli uliciam v okolí Námestia Slobody a využili na presun alternatívne trasy. Tohtoročný Dúhový PRIDE má motto OSLÁVME KULTÚRU SLOBODY.

„Kultúra slobody je priestor, kde má každý človek právo slobodne tvoriť, vyjadrovať sa, žiť a milovať. Je to kultúra, ktorá nikoho nevylučuje pre jeho alebo jej pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vieru, vek či národnosť. Je to kultúra, ktorá spája ľudí v ich rozmanitosti – tradičnú aj súčasnú, mestskú aj regionálnu, kvír aj rómsku, mladú aj staršiu, maďarskú aj slovenskú. Je to kultúra, ktorá žije slobodne – nie je zväzovaná paragrafmi ani definovaná ideológiou,“ píšu organizátori na duhovypride.sk.

Na každoročnom festivale sa tak odrazia aj témy, ktorými Slováci a Slovenky žili počas posledného roka – je to kríza v kultúre, ľudské práva, ale aj európska identita.

Z bezpečnostných dôvodov nateraz nie je známa trasa, ktorou sprievod mestom povedie. Účastníci sa to dozvedia až na Námestí slobody túto sobotu o 12:00. Program potrvá až do 21:00.

Alternatíva pre veriacich

Tak ako je už zvykom, v Bratislave sa uskutoční aj pochod, ktorý chce poukázať na dôležitosť rodiny. O 12:30 sa začína predprogram svätou omšou, o 14:00 nasleduje diskusia na tému „Prečo by mali byť hodnoty rodiny a manželstva v našej ústave?“ a o 15:00 začne oficiálny program.

Národný pochod Aliancie za rodinu a združenia Pastor bonus: Hrdí na rodinu! začína o 15:00 na Jakubovom námestí. „Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti, inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú. Rodina si zaslúži výnimočné postavenie,“ píšu organizátori na webe hrdinarodinu.sk.

Pripravený je aj program pre deti. „Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či hmotné zabezpečenie. Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie – o svoju prítomnosť a lásku rodičov. Povzbudiť ich, aby prekonávali ťažké veci, ktoré prichádzajú v rodinách,“ píšu na svojom webe organizátori.

V minulosti dochádzalo ku konfliktom

Prvý oficiálny Dúhový Pride Bratislava sa uskutočnil v roku 2010, aj keď už predtým boli snahy o vytvorenie udalosti, ktorá poukáže na prítomnosť LGBTIQ+ menšín na Slovensku. Odvtedy sa stal každoročnou udalosťou, ktorá okrem oslavy práv a identity LGBTQ+ komunity upozorňuje aj na ich zraniteľnosť a potrebu rovnosti.

Sprevádzala ho vysoká miera bezpečnostných opatrení – polícia zriadila bezpečnostný koridor. Priebeh bol narušený pravicovými extrémistami. Došlo k hádzaniu kameňov, fliaš a slzného plynu smerom k účastníkom. Polícia musela niekoľkých extrémistov zadržať. Incidenty vyvolali silnú diskusiu o slobode zhromažďovania a právach menšín.

Odvtedy sa dbá na bezpečnosť ešte viac. Verejnosť napríklad vopred nevie, akou trasou sprievod povedie. Dúhový PRIDE navštevujú ročne tisíce ľudí, súčasťou sú sprievodné kultúrne akcie a jeho priebeh je pokojný a komunitný. Útoky sa skôr odohrávajú v online priestore.

Postupne vznikla aj protidemonštrácia pod názvom Pochod za život alebo Hrdí na rodinu!, ktorú organizovali konzervatívne a kresťanské skupiny. Aj tá do hlavného mesta priťahuje množstvo ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor.