Martin Poliačik o Ukrajine: Mier sa za 50 dní takmer určite nepodarí dosiahnuť. V hre je aj hybridná svetová vojna

Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu prostredníctvom Severoatlantickej aliancie. Pomoc vo výške niekoľkých miliárd dolárov, ktorá bude zahŕňať aj systémy protivzdušnej obrany Patriot, zaplatia európski spojenci Kyjeva.

Šéf Bieleho domu sa mal v súkromnom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pýtať, či by Ukrajina dokázala zasiahnuť Moskvu v prípade, ak USA Ukrajincom poskytnú zbrane dlhého doletu. Trump neskôr poprel, že by chcel, aby Ukrajina útočila na Moskvu.

Zároveň sa Trump pre BBC nechal počuť, že si už štyrikrát myslel, že sa s Ruskom podarí uzatvoriť dohodu o mieri. Vždy, keď sa podľa neho zdalo, že je koniec vojny blízko, Putin v Kyjeve „zbúral nejakú budovu“.

Prezident Spojených štátov vyhlásil, že je nespokojný s konaním Ruska a varoval prezidenta Vladimira Putina, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.

Podľa agentúry Reuters má Putin v úmysle pokračovať v útokoch na Ukrajinu, a to až kým Západ nepristúpi na jeho mierové podmienky. Putin sa podľa troch zdrojov blízkych Kremľu hrozieb zo strany Spojených štátov nezľakol a je možné, že svoje územné požiadavky rozšíri, píše TASR.

Bývalý poslanec Martin Poliačik, ktorý aktuálne pracuje na návrate ukrajinských detí z ruského zajatia, si myslí, že mier, o akom hovorí Trump, sa v priebehu 50 dní takmer určite nepodarí dosiahnuť. Počíta však s možnosťou čiastočného prímeria.

Myslíte si, že sa v priebehu spomínaných 50 dní podarí dosiahnuť mier?

Mier sa nepodarí dosiahnuť takmer určite. Na to je potrebné, aby jedna strana prehrala vojenský konflikt, čo je aktuálne nereálne, alebo aby jedna strana minimálne pochopila, že nemá zmysel vojensky pokračovať.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Bude možné dosiahnuť možno čiastočné prímerie alebo dohodu o tom, že sa nebudú napádať nevojenské ciele, čo Rusi už niekoľkokrát sľúbili a aj porušili, ale ukončenie konfliktu za 50 dní neočakávam.

Mal by Západ pristúpiť na Putinove podmienky ohľadom územného oklieštenia Ukrajiny v prospech ukončenia vojny?

Neexistuje na to jediný rozumný dôvod. Rusko sa práve teraz dostáva do vážnej ekonomickej krízy. Čím dlhšie táto vojna bude pokračovať, tým väčšia tá kríza bude.

Rusko je z pohľadu medzinárodného práva agresorom, ktorý na území Ukrajine nemá čo robiť. Neexistuje rozumné vysvetlenie na to, prečo by malo zaberať ukrajinské územie.

Na poslednom samite NATO sa vojenská pomoc Ukrajine začlenila priamo do rozpočtov členských krajín, zároveň rastie kapacita Ukrajiny vyrábať vlastné zbraňové systémy, a západné krajiny pristupujú k uvoľneniu pravidiel používania zbraní, ktoré Ukrajine poskytujú. Preto očakávam, že tá frontová línia buď vydrží, alebo sa bude posúvať smerom k Rusku. Nepredpokladám, že ktokoľvek z partnerov Ukrajiny by toto pripustil.

To, či Ukrajina na konci pustí alebo nepustí nejaké územie, je otázkou len na ňu. Tu Západ nemá právo rozhodovať.

Aké scenáre vývoja vojny nás podľa vás čakajú?

Tých scenárov je niekoľko. K tomuto odporúčam prečítať si publikáciu, ktorú vydal Globsec. Obsahuje sedem scenárov toho, ako sa vojna na Ukrajine môže vyvíjať.

Pozn. red.: Podrobné popisy scenárov nájdete na konci článku.

Pred niekoľkými dňami unikla nahrávka, na ktorej Trump na súkromnom večierku v roku 2024 hovorí, že v minulosti Putina varoval pred zbombardovaním Moskvy v prípade, že zaútočí na Ukrajinu. Je to podľa vás dôveryhodná informácia?

Nechcem špekulovať. U amerického prezidenta si viem predstaviť naozaj čokoľvek. On môže čokoľvek v pondelok povedať, v utorok to poprieť, v stredu to povedať znovu a vo štvrtok vyhlásiť, že sa tejto téme nikdy nevenoval. Preto sa netreba zaoberať tým, čo povedal na tlačovej besede alebo zavesil na sociálne siete. Jeho vzťah k pravde je veľmi frivolný.

Tu je dôležité to, aké budú strategické rozhodnutia americkej administratívy, či bude dochádzať k výmene spravodajských informácií medzi USA, Veľkou Britániou a Ukrajinou, či si budú Spojené štáty naďalej plniť záväzky voči NATO a podobne.

Čo by pre Slovensko znamenalo spomínané uvalenie ciel Spojenými štátmi?

V momente, ak budú takéto clá uvalené, bude na tom Slovensko tratiť a budeme sa musieť vrátiť k tomu, čo urobila celá EÚ, a teda odstrihnúť sa od ruských surovín, aby sme Putinovi nedávali ďalšie zdroje na vedenie genocídnej vojny voči Ukrajine.

Ukazuje sa, že politika Roberta Fica, ktorý sa spoliehal na to, že nová administratíva USA bude viac proruská, zlyháva. Jeho snaha o záchranu ciest, ktorými Rusi môžu predávať suroviny do EÚ a iných častí sveta, začína narážať na realitu. Netýka sa to len plynu, ale aj jadrových palív. Fico rokuje so USA o alternatívach pre jadrové elektrárne, jeho rétorika je ale limitovaná Ruskou federáciou.