V Košiciach dnes programom a sprievodom vrcholí Pride 2025. Festival sa na východe konal počas celého týždňa

Ilustračná fotografia: TASR - Diana Semanová

Jakub Baláž
TASR
Popoludnie bude patriť aj prednáškam a vzdelávacím workshopom. Pripravené sú aj súťaže v behu na vysokých opätkoch a hode kabelkou.

Festival Pride Košice 2025, ktorý sa konal počas celého týždňa, vyvrcholí v sobotu programom v Kasárňach Kulturparku a tradičným dúhovým sprievodom mestom. TASR o tom informovala Petra Kmecová z občianskeho združenia Saplinq, ktoré podujatie organizuje.

Program sa začne o 11:00 hod. a sprievod vyrazí do košických ulíc okolo obeda. Po jeho návrate do Kasární Kulturparku vystúpia na hlavnom pódiu kapely Yearsbelow, Supersonix a GypSurge. Medzi hudobnými vystúpeniami sa uskutoční aj súťaž v performatívnej poézii Slam Poetry, kde sa predstavia Abby, Rexy, Simon a Mišel a pripravená je i súťaž v behu na vysokých opätkoch a hode kabelkou.

Popoludnie bude patriť aj prednáškam a vzdelávacím workshopom. V spolupráci s neziskovou organizáciou Aevis pripravil organizačný tím prednášku o medveďoch a zástupkyňa organizácie Možnosť voľby povedie workshop o sexuálnych a reprodukčných právach.

O dosahoch verejného diskurzu na duševné zdravie kvír ľudí budú diskutovať psychologičky Patrícia Vesel Ganoczyová a Ivana Jančařík Klimentová. Večer bude patriť drag show QueerTime a o hudbu na afterpárty sa postará DJ Papa Funesz.

Počas celého dňa sa účastníci budú môcť zoznámiť s prácou rôznych neziskových organizácií vo festivalovej NGO aleji. V areáli bude možnosť bezplatne a anonymne sa otestovať na HIV a iné sexuálne prenosné infekcie.

