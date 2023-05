Záhada najstaršej fľaše vína na svete: Podľa vedcov by ste ju mohli vypiť, má to však jeden háčik

Pri väčšine kvalitného alkoholu sa prihliada na ročník, respektíve dobu, kedy daný nápoj zrel a naberal nielen na chuti, ale aj na cene a archívnej hodnote. Vypili by ste však víno, ktoré môže byť staré tak približne 1 650 rokov? Podľa odborníkov by v tom nemal byť výraznejší problém.

Ak patríte k ľuďom, ktorí ešte neobjavili svoj obľúbený alkohol, toto vás možno zaujme. Špeciálne pre milovníkov starších ročníkov vína je tu Römerwein, ktorého pôvod siaha približne až 1 650 rokov do minulosti, píše LAD Bible.

Áno, čítate správne, táto fľaša vína sa plnila medzi rokmi 325 a 359 nášho letopočtu. Ak to chcete mať prerátané na dni, ide o približne 600-tisíc dní, čo je teda skutočne archívny kúsok. Podľa výskumov existovalo len 16 takýchto fliaš s identickým obsahom, pričom sa zachovala len jedna.

Našli ju v 19. storočí

Objavili ju v polovici 19. storočia pri vykopávkach hrobky rímskeho šľachtica a šľachtičnej na území dnešného Nemecka v meste Speyer. Aj keď fľaša vyzerá presne tak, ako by ste po 1 650 rokoch pravdepodobne očakávali, víno v nej je paradoxne stále pitné.

Výzor fľaše má však svoj oprávnený dôvod. Okrem toho, že si teda tento kus skla prežil ohromné množstvo rokov, v dobe okolo 4. storočia sa pri plnení fliaš vínom používal olivový olej, ktorý slúžil na konzervovanie vína, čím ho zbavil rizika pred vonkajším vzduchom a zvetraním.

Je stále pitné

Fľaša je vystavená v Historickom múzeu Pfalz už viac ako sto rokov a odborníci sa pýtajú, či by ju mohli otvoriť a ochutnať. Zo zrejmých dôvodov túto myšlienku nikdy nerealizovali, najmä kvôli skutočnosti, že kvalita a chuť kvapaliny vo vnútri by vo vás určite nezanechala pozitívny zážitok.

Hovorí sa však, že keby si človek dal dúšok, hoci by to chutilo hrozne, pravdepodobne by vás to nezabilo. Profesorka a odborníčka na vína, Monika Christmann, povedala: „Mikrobiologicky pravdepodobne nie je pokazené, ale chuť by vám zaručene nepriniesla radosť,“ povedala.