Horská záchranná služba ratovala 5-ročného chlapca: Vyčerpala ho túra

Horská záchranná služba zo Slovenského raj pomáhala 5-ročnému chlapcovi, ktorý sa ocitol na pokraji svojich síl počas túry. Dieťa bolo transportované na Podlesok.
„Popoludní dňa 18.4.2026 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania žiadosť o pomoc pre 5-ročného Slováka z Kláštoriska. Chlapec začal počas túry pociťovať vyčerpanosť. Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj pozemne,“ informuje Horská záchranná služba na svojom webe. Dodáva, že chlapec bol následne transportovaný na Podlesok, odkiaľ pokračoval v sprievode známych.
