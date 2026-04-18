V Kyjeve sa strieľalo: Zahynulo najmenej 5 osôb, hlásia aj ranených

Petra Sušaninová
TASR
Páchateľ zahynul.

V ukrajinskej metropole Kyjev došlo v sobotu k streľbe, pri ktorej zahynulo niekoľko ľudí a ďalší utrpeli zranenia, uviedol primátor mesta Vitalij Kličko. 

„Strelec zahynul počas svojho zatýkania v Kyjeve,“ napísal minister na sociálnych sieťach a ozrejmil, že útočník si vzal ľudí ako rukojemníkov a počas zatýkania strieľal na policajtov. Ukrajinskí predstavitelia predtým informovali, že prebieha špeciálna operácia s cieľom zadržať muža, ktorý spustil streľbu v uliciach mesta a následne vošiel do supermarketu, píše agentúra AP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X upresnil, že zahynulo najmenej päť osôb a ďalších desať bolo hospitalizovaných. Zároveň vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a blízkym. „Očakávame rýchle vyšetrenie. Pracujú na ňom vyšetrovatelia Národnej polície a Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Poveril som ministra vnútra a náčelníka Národnej polície, aby verejnosti sprístupnili všetky overené informácie týkajúce sa tohto prípadu,“ dodal prezident.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac