V Kyjeve sa strieľalo: Zahynulo najmenej 5 osôb, hlásia aj ranených

V ukrajinskej metropole Kyjev došlo v sobotu k streľbe, pri ktorej zahynulo niekoľko ľudí a ďalší utrpeli zranenia, uviedol primátor mesta Vitalij Kličko.
„Strelec zahynul počas svojho zatýkania v Kyjeve,“ napísal minister na sociálnych sieťach a ozrejmil, že útočník si vzal ľudí ako rukojemníkov a počas zatýkania strieľal na policajtov. Ukrajinskí predstavitelia predtým informovali, že prebieha špeciálna operácia s cieľom zadržať muža, ktorý spustil streľbu v uliciach mesta a následne vošiel do supermarketu, píše agentúra AP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X upresnil, že zahynulo najmenej päť osôb a ďalších desať bolo hospitalizovaných. Zároveň vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a blízkym. „Očakávame rýchle vyšetrenie. Pracujú na ňom vyšetrovatelia Národnej polície a Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Poveril som ministra vnútra a náčelníka Národnej polície, aby verejnosti sprístupnili všetky overené informácie týkajúce sa tohto prípadu,“ dodal prezident.
