Litva a Lotyšsko nedovolia Ficovi prelet cez ich územie: Chystá sa do Moskvy

Premiér Robert Fico sa chystá do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Litva a Lotyšsko sa ale rozhodli, že mu nepovolia prelet ponad ich územia.
Ako informuje Denník N, Robert Fico sa chystá do Moskvy, Litva a Lotyšsko mu však nepovolia prelet. Premiér sa ale vyjadril, že si nájde inú cestu, tak ako to urobil aj pred rokom, „ako keď nás torpédovalo Estónsko“.
Oznámil tiež, že nepodporí prijatie nového balíka v prospech Ukrajiny, kým ukrajinský prezident neobnoví prevádzku ropovodu Družba. „Už aj indiánske kmene v Brazílii vedia, že ropovodu nič nie je a že jeho odstavenie malo slúžiť ako nástroj na ovplyvňovanie volieb v Maďarsku,“ myslí si podľa Denníka N Fico.
Odporúčané články
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku