Litva a Lotyšsko nedovolia Ficovi prelet cez ich územie: Chystá sa do Moskvy

Foto: TASR - Martin Baumann

Petra Sušaninová
Krajiny dali jasne najavo svoj postoj.

Premiér Robert Fico sa chystá do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Litva a Lotyšsko sa ale rozhodli, že mu nepovolia prelet ponad ich územia.

Ako informuje Denník N, Robert Fico sa chystá do Moskvy, Litva a Lotyšsko mu však nepovolia prelet. Premiér sa ale vyjadril, že si nájde inú cestu, tak ako to urobil aj pred rokom, „ako keď nás torpédovalo Estónsko“.

Oznámil tiež, že nepodporí prijatie nového balíka v prospech Ukrajiny, kým ukrajinský prezident neobnoví prevádzku ropovodu Družba. „Už aj indiánske kmene v Brazílii vedia, že ropovodu nič nie je a že jeho odstavenie malo slúžiť ako nástroj na ovplyvňovanie volieb v Maďarsku,“ myslí si podľa Denníka N Fico.

