Tvrdenia o nelegálnej migrácii sú lož, tvrdí Fico: Maďarské hranice boli „deravé ako ementál“ a nekontrolovateľné

Petra Sušaninová
TASR
Premiér bude žiadať vysvetlenie.

Tvrdenia víťaza maďarských volieb Pétera Magyara o nelegálnej migrácii sú nepravdivé. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Pri prvom osobnom stretnutí bude Magyara žiadať o vysvetlenie, komu malo toto nepravdivé tvrdenie slúžiť.

Je pripravený ponúknuť zľavy v doprave

Maďarské hranice boli podľa Fica v rokoch 2022 až 2023 „deravé ako ementál a absolútne nekontrolované“. „Chápem, že v emóciách pred voľbami a po voľbách politici povedia všetko, ale ja nemôžem akceptovať ohrozovanie dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom nezodpovednými politickými vyhláseniami bez akéhokoľvek faktického základu,“ povedal.

Predseda vlády ďalej poukázal na energetickú krízu. Priblížil, že napriek zastaveniu toku ruskej ropy vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft napĺňa svoju stratégiu mať na Slovensku najlacnejšiu naftu v okolí a porovnateľné ceny benzínu. „Ak bude treba a kríza bude pokračovať, sme pripravení okamžite ponúknuť podporné riešenia, ako je napríklad výrazne zľavnené cestovné v hromadnej doprave,“ deklaroval Fico.

Slovenská vláda chce spolupracovať s každým štátom mimo EÚ a NATO

V piatok (17. 4.) sa premiér zúčastnil na videokonferencii o spoločnom postupe pri zabezpečení slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Ponúkol odmínovacie kapacity Slovenska pre zamínované pobrežia a skúsenosti z vodného manažmentu pre dotknuté krajiny v zálive. „Chcem vysloviť presvedčenie, že vystrájanie USA, Izraela a ukrajinského prezidenta bude viesť Európsku úniu k poučeniu a zbaveniu sa ideologických okuliarov a posadnutosti voči Ruskej federácii,“ poznamenal premiér. Slovensko podľa neho musí chápať, že krajine v najhoršej krízovej situácii nepomôže nikto, a preto je dôležité využívať všetky politické a právne nástroje na obhajobu svojich záujmov.

Fico zároveň tvrdí, že nepodporí prijatie nového sankčného balíka v prospech Ukrajiny, kým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví prevádzku ropovodu Družba. „Už aj indiánske kmene v Brazílii vedia, že ropovodu nič nie je a že jeho odstavenie malo slúžiť ako nástroj na ovplyvňovanie volieb v Maďarsku,“ podotkol. Slovensko bude podľa Fica aktívne na úrovni Európskej rady, chce byť konštruktívnou súčasťou zmien, ku ktorým Únia smeruje. Naďalej platí aj záujem slovenskej vlády spolupracovať s každým štátom mimo EÚ a NATO, ktorý má záujem, povedal predseda vlády.

Navštívi koncentračný tábor

Avizoval, že v najbližšom čase navštívi koncentračný tábor v nemeckom Dachau. „Zdá sa mi, že nám rastie počet ľudí, ktorí vyčíňanie fašistov považujú za rozprávky,“ poznamenal. Premiér dúfa, že následne stihne položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády v Moskve a potom aj padlým rumunským vojakom na Slovensku. „Litva a Lotyšsko nám už oznámili, že nám nedovolia preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy. (…) Určite si nájdem inú trasu, ako som to urobil aj minulý rok,“ povedal predseda vlády.

Slovenské oslavy oslobodenia sa podľa neho uskutočnia v Liptovskom Mikuláši. Ďalej plánuje navštíviť Normandiu a pokiaľ pocestuje do USA pri príležitosti osláv 250. výročia nezávislosti, zastaví sa aj na Arlingtonskom cintoríne vo Washingtone. Fico sa tiež vo videu zastal prezidenta SR Petra Pellegriniho. Mieni, že Pellegrini schytáva útoky za to, že je nadstranícky a neslúži opozícii.

