Rozišla sa s priateľom po tom, ako si našla jeho dom na Googli. Žena mala dosť mužových sťažností

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Neustále sa sťažoval, a tak sa rozhodla lepšie si ho preklepnúť.

Niekedy stačí jedno kliknutie v internetovom vyhľadávači, aby sa človeku úplne zmenil pohľad na partnera. Svoje o tom vie 22-ročná žena, ktorej vzťah s 35-ročným mužom skončil v momente, keď si do Googlu zadala adresu jeho bydliska. To, čo našla v katastri nehnuteľností, ju prinútilo okamžite prerušiť akýkoľvek kontakt.

Hoci je dnes bežné preverovať si potenciálnych partnerov na sociálnych sieťach ešte pred prvým rande, málokto zachádza až k detailnému skúmaniu majetkových pomerov. Ako píše portál Mirror, jedna mladá žena však nakoniec došla až do tohto bodu, keď sa neustále so starším partnerom hádala a poprosila o radu na platforme Reddit.

Foto: Pexels

Neustále sa sťažoval na jej susedov

Mladá žena vysvetlila, že sa s 35-ročným mužom začala stretávať vďaka spoločným záujmom. Často prespával v jej byte, no neustále sa sťažoval na hluk od susedov. Opísala to nasledovne: „Môj byt je v starom dome, ktorý bol pôvodne rodinným domom, takže tam nie je takmer žiadne odhlučnenie. A keď sa ľudia hýbu, podlahy vŕzgajú.“

Ona sama si na bežné zvuky zvykla: „Zvykla som si na to, že chlap nado mnou vstáva o štvrtej ráno, pretože o piatej začína v práci. Tiež mi nevadí zvuk telenoviel, ktoré susedky vedľa mňa pozerajú do polnoci, ich pracovné hovory počas dňa alebo návštevy priateľov počas víkendových večerov.“

Jej priateľ však začal chodiť na návštevu k nej stále častejšie a spolu s tým sa začal stále viac sťažovať na hluk od susedov. „Dostalo ma to do nepríjemnej situácie – chcel za nimi ísť osobne alebo chcel, aby som im napísala, čo som odmietla,“ priznala žena.

Nakoniec mu frustrovaná povedala: „Nemôžeš očakávať, že budeš randiť s „mladou a sexy“ 22-ročnou babou a nebudeš čeliť životnej situácii, v ktorej 22-roční ľudia bežne žijú! Neviem, či si to uvedomuješ, ale toto je pre niekoho v mojom veku úplne normálny byt.“

Zisťovala, kde býval on

Keď sa sťažnosti na hluk stali neúnosnými a ľudia na internete ju začali varovať pred toxickým správaním jej staršieho partnera, rozhodla sa zapátrať a pozrieť sa bližšie na to, kde býval on. Netrávil tam totiž čas preto, aké náročné tam bolo dostať sa z jej domu a vzdialenosti do jej práce. Aspoň si to myslela.

Foto: Pexels

Po tom, ako sa pozrela na informácie o jeho vlastnej nehnuteľnosti a zostala v šoku. Oficiálne záznamy ukázali, že dom nevlastní sám, ale figuruje na ňom ďalšia osoba s rovnakým priezviskom.

Okamžite v nej skrslo podozrenie, že muž vedie dvojitý život a tají pred ňou manželku. „Neviem, či je to jeho manželka, bývalá manželka alebo kto, ale ja KONČÍM. Úprimne, momentálne šaliem, ale musím povedať… veľká vďaka všetkým, ktorí si všimli varovné signály a prinútili ma o tom pochybovať,“ napísala neskôr v novom príspevku. „Zablokovala som si jeho číslo, nech sa teraz trápi tým, kam som zmizla.“

Pozri aj:
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy

Najnovšie články

