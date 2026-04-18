Rozišla sa s priateľom po tom, ako si našla jeho dom na Googli. Žena mala dosť mužových sťažností

Niekedy stačí jedno kliknutie v internetovom vyhľadávači, aby sa človeku úplne zmenil pohľad na partnera. Svoje o tom vie 22-ročná žena, ktorej vzťah s 35-ročným mužom skončil v momente, keď si do Googlu zadala adresu jeho bydliska. To, čo našla v katastri nehnuteľností, ju prinútilo okamžite prerušiť akýkoľvek kontakt.
Hoci je dnes bežné preverovať si potenciálnych partnerov na sociálnych sieťach ešte pred prvým rande, málokto zachádza až k detailnému skúmaniu majetkových pomerov. Ako píše portál Mirror, jedna mladá žena však nakoniec došla až do tohto bodu, keď sa neustále so starším partnerom hádala a poprosila o radu na platforme Reddit.
Neustále sa sťažoval na jej susedov
Mladá žena vysvetlila, že sa s 35-ročným mužom začala stretávať vďaka spoločným záujmom. Často prespával v jej byte, no neustále sa sťažoval na hluk od susedov. Opísala to nasledovne: „Môj byt je v starom dome, ktorý bol pôvodne rodinným domom, takže tam nie je takmer žiadne odhlučnenie. A keď sa ľudia hýbu, podlahy vŕzgajú.“
Ona sama si na bežné zvuky zvykla: „Zvykla som si na to, že chlap nado mnou vstáva o štvrtej ráno, pretože o piatej začína v práci. Tiež mi nevadí zvuk telenoviel, ktoré susedky vedľa mňa pozerajú do polnoci, ich pracovné hovory počas dňa alebo návštevy priateľov počas víkendových večerov.“
Jej priateľ však začal chodiť na návštevu k nej stále častejšie a spolu s tým sa začal stále viac sťažovať na hluk od susedov. „Dostalo ma to do nepríjemnej situácie – chcel za nimi ísť osobne alebo chcel, aby som im napísala, čo som odmietla,“ priznala žena.
Nakoniec mu frustrovaná povedala: „Nemôžeš očakávať, že budeš randiť s „mladou a sexy“ 22-ročnou babou a nebudeš čeliť životnej situácii, v ktorej 22-roční ľudia bežne žijú! Neviem, či si to uvedomuješ, ale toto je pre niekoho v mojom veku úplne normálny byt.“
Zisťovala, kde býval on
Keď sa sťažnosti na hluk stali neúnosnými a ľudia na internete ju začali varovať pred toxickým správaním jej staršieho partnera, rozhodla sa zapátrať a pozrieť sa bližšie na to, kde býval on. Netrávil tam totiž čas preto, aké náročné tam bolo dostať sa z jej domu a vzdialenosti do jej práce. Aspoň si to myslela.
Po tom, ako sa pozrela na informácie o jeho vlastnej nehnuteľnosti a zostala v šoku. Oficiálne záznamy ukázali, že dom nevlastní sám, ale figuruje na ňom ďalšia osoba s rovnakým priezviskom.
Okamžite v nej skrslo podozrenie, že muž vedie dvojitý život a tají pred ňou manželku. „Neviem, či je to jeho manželka, bývalá manželka alebo kto, ale ja KONČÍM. Úprimne, momentálne šaliem, ale musím povedať… veľká vďaka všetkým, ktorí si všimli varovné signály a prinútili ma o tom pochybovať,“ napísala neskôr v novom príspevku. „Zablokovala som si jeho číslo, nech sa teraz trápi tým, kam som zmizla.“
