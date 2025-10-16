Je známy dátum prvého letu z Bratislavy do Košíc: Wizz Air oznámil aj ďalšie podrobnosti

Novinky o dlhoočakávanom spojení.

Na tlačovej besede o novinkách informoval premiér Robert Fico, minister dopravy Jozef Ráž, obchodný zástupca pre strednú a východnú Európu a Stredný východ Wizz Air András Szabó a Dušan Novota, riaditeľ a predseda predstavenstva Letisko M. R. Štefánika. 

Lety z Bratislavy do Košíc a späť sú konečne realitou. Dnes sme sa dozvedeli, kedy poletí prvé lietadlo. Let sa uskutoční 21. novembra. „Ďakujem predstaviteľom Wizz Airu,“ povedal Fico. Spojenie zabezpečí lietadlo spoločnosti Wizz Air typu Airbus A320 alebo A321 s kapacitou približne 230 cestujúcich.

Ako často sa bude lietať?

Letenky budú oddnes v predaji, z oboch miest sa bude lietať každý deň, pričom v pondelok a piatok budú zabezpečené dva spoje denne. V pracovné dni a v sobotu sú naplánované ranné lety, kým v nedeľu sa odlety uskutočnia vo večerných hodinách. Cestujúci by mali prísť na letisko minimálne 40 minút pred plánovaným štartom.

Predaj leteniek na novú leteckú trasu sa spúšťa už dnes. Toto spojenie má prispieť k rýchlejšiemu a pohodlnejšiemu presunu medzi dvoma najväčšími mestami Slovenska. Prevádzka linky začne 21. novembra a lety budú realizované deväťkrát do týždňa.

Správu aktualizujeme.

