Jadranka o estetických zákrokoch a o tom, či by niečo chcela na sebe zmeniť: Jej odpoveď vás odrovná

Jadranka, ktorú si mnohí pamätajú najmä z jej pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne, z energických vystúpení a televízie, prežíva dnes pokojnejšie a vyrovnanejšie obdobie života. Hoci ju verejnosť vníma ako usmiatu a silnú ženu, sama priznáva, že v súkromí prešla aj náročnejšími chvíľami.
V súvislosti s energiou a elánom do života sa zvyčajne hovorí o večnej optimistke a speváčke Eve Mázikovej, no Jadranka za ňou rozhodne nezaostáva. Ani po dlhých rokoch na výslní nestratila samú seba. “Vždy som s úctou vzhliadala k veľkým osobnostiam, ktoré si aj napriek životným okolnostiam dokázali zachovať svoju nemennosť. Život je hra, v ktorej má často navrch Život sám. Pevne však verím, že som a vždy budem tým istým slnkom – pre cudzích ľudí na javisku, ako aj pre svojich najbližších doma,” uviedla Jadranka pre Báječnú ženu.
Cieľavedomá a tvrdohlavá
Ako ďalej priznala, už odmalička túžila stáť na javisku. “Ako malé dievča som sa mamy pýtala, prečo sa nemôžeme rozprávať s každým, koho stretneme – na ulici, v električke či trolejbuse. Odpovedala mi, že tých ľudí nepoznáme,” doplnila speváčka, ktorej mama bola Balkánka. Už ako cieľavedomé dievča vedela, že bude stáť pred ľuďmi a rozprávať sa s nimi. A to dokonca aj vtedy, keď opona spadne. “Mňa to neotravuje ani neobťažuje. Práve naopak, napĺňa ma to pocitom šťastia,” pokračovala.
Jadranka bola nielen ambiciózna, ale aj tvrdohlavá. Aj to ju dostalo tam, kde vždy chcela byť. “Keby som sa riadila všetkými radami ostatných, nebola by som tým, kým som, a nebola by som tam, kde som. Len ja viem, ako má môj život vyzerať. Ja ho kormidlujem, hoci s veľkou empatiou voči ostatným,” ozrejmila speváčka.
Mnohí si sympatickú hnedovlásku pamätajú ako rosničku v Televízii Markíza, kde si ju postupne zamilovalo celé Slovensko. Neskôr sa dala na spevácku dráhu a získala tak ešte viac fanúšikov. Aj keď sa tomu veľmi tešila, horšie to bolo s médiami, ktoré si všímajú hlavne zovňajšok. Tušila, že bude nepochopená.
“V televízii som cítila, že sa napriek vysokej sledovanosti schyľuje k môjmu odchodu. Presne tam sa prejavila moja srbská povaha – hrdosť. Paradoxne však za túto etapu života ďakujem, pretože ma posunula do sveta sólistky. Speváčky, ktorá nemusí riešiť, čo si o nej myslí pár ľudí z inštitúcie, a ide si svojou vlastnou cestou. Bez pádov nie sú vzostupy,” zdôraznila Jadranka.
