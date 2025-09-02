Babiš si z útoku barlou nič nepamätá: Rana do spánku mi spôsobila opuch až po obočie, ešte ma čakajú vyšetrenia

Reprofoto: Facebook/Andrej Babiš

Nina Malovcová
TASR
Babiš po útoku barlou oznámil, že sa chce čoskoro vrátiť medzi ľudí.

Hnutie ANO sa podľa svojho predsedu Andreja Babiša snaží viesť pozitívnu kampaň. Muž, ktorý ho v pondelok na stretnutí s voličmi udrel barlou do hlavy, neprišiel podľa neho diskutovať, ale ho len napadnúť.

Babiš zdôraznil, že podobný útok na žiadneho politika sa nesmie zopakovať. Povedal to v utorok vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa Babiša išlo o nenávistný útok zozadu

„To, čo sa stalo včera, by sa nemalo a nesmie nikdy opakovať. Chcel by som vyzvať našich fanúšikov a voličov, aby sa k tomu nikdy neznížili. Ten pán včera neprišiel diskutovať. Ako som sa dozvedel z médií, dlhodobo ma nenávidí a zbabelo ma napadol barlou zozadu. Ja si vlastne ten moment ani poriadne nepamätám. Trafil ma presne na spánkovú oblasť, takže mi to opuchlo až po obočie. Ešte musím ísť na nejaké vyšetrenia a budem sa snažiť čo najskôr vrátiť do kampane,“ priblížil situáciu predseda ANO.

Nech rozhodnú voľby, nie násilie

Podotkol, že incident ho neodradí od pokračovania v kontaktnej kampani. Na stretnutiach s voličmi hovoria podľa jeho slov najmä o politickom programe hnutia. Pre ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia, majú pripravený materiál „Mýty a fakty“, kde podľa Babiša vyvracajú rôzne lži.

„Snažíme sa viesť pozitívnu kampaň. Pán neprišiel diskutovať, prišiel ma napadnúť. A skutočne prosím všetkých, aby sa to už nestalo žiadnemu z českých politikov. Rozhodnú voľby a nie to, kto koho na stretnutí zbije,“ zdôraznil.

Ako dodáva seznam, 67-ročný muž, ktorý napadol Andreja Babiša, označil svoj útok za chvíľkový skrat. Tvrdí, že ho nahnevalo, že Babiš klamal o svojom zámere postaviť zimný štadión. „Vôbec sa nestalo nič hrozné. Krv netiekla,“ vravel. Polícia ho podozrieva z výtržníctva a pokusu o ublíženie na zdraví, obvinený zatiaľ nie je.

