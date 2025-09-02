Huliak tvrdí, že Strana vidieka už má 5 poslancov v parlamente: Dve mená sú záhadou, máme sa nechať prekvapiť

Predseda Strany vidieka Rudolf Huliak tvrdí, že strana má už päť poslancov v Národnej rade SR. Dvaja však zostávajú záhadou. Strana má oficiálne troch poslancov, a to Romana Malatinca, Ivana Ševčíka a Jána Ľuptáka. Huliak na dnešnej tlačovej besede na novinársku otázku, koľko poslancov má teda Strana vidieka, odpovedal vyhýbavo.
„9. septembra sa začína parlament. Pozerajte hlasovanie a budete vidieť,“ povedal Huliak. Rovnako odpovedal aj na otázku, či sa mu okrem Malatinca podarilo získať aj iných poslancov z poslaneckého klubu strany Hlas-SD.
V politike je podľa neho možné všetko
„Viete, ako sa hovorí, v politike je všetko možné, nechajme sa prekvapiť. Nikto nemá krištáľovú guľu. Politická situácia je živá vec a tá sa vyvíja,“ uviedol Huliak a podotkol, že situácia bude jasná, keď sa začne 9. septembra rokovanie parlamentu. Odpovede na otázky o reálnom počte poslancov Strany vidieka by mali priniesť jednotlivé hlasovania.
„Ja si myslím, že prístup do Národnej rady SR máte rovnako ako ja, a veci, čo sa týkajú vnútornej politickej situácie a diania či už v Strane vidieka, respektíve ohľadom rokovaní, ktoré vedieme s jednotlivými poslancami, nehnevajte sa na mňa, ale to je naozaj otázka vnútornej politiky,“ uzavrel Huliak.
Nová výzva na podporu cestovného ruchu
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) predstavil novú výzvu na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva na Slovensku s celkovou dotáciou 19 miliónov eur. Medzi špecifiká tejto výzvy patrí napríklad spätné preplácanie projektov či financovanie projektovej dokumentácie. Huliak o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii.
„Výzva má niekoľko unikátov. Prvým z nich je možnosť čerpania prostriedkov aj na už dokončené alebo rozpracované diela vrátane projektovej dokumentácie,“ povedal Huliak. „Druhým je možnosť požiadať o príspevok aj na projekty, ktoré už začali od apríla tohto roku, teda spätne,“ dodal.
Ďalším špecifikom by mala byť potreba minimálneho množstva povinných dokumentov. Huliak zároveň oznámil vyplatenie pridelenej sumy do 15. decembra tohto roku, to znamená formou zálohy vopred. Medzi oprávnených žiadateľov v rámci tejto výzvy patria obce, mestá, tretí sektor, podnikatelia, kúpele a asociácie. Maximálna výška príspevku je 500 000 eur.
Dohoda o hazarde
Minister cestovného ruchu a športu priblížil, že výzva bola pripravená tímom Fondu na podporu cestovného ruchu v spolupráci so zástupcami Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky, združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácie organizácií cestovného ruchu a Asociácie slovenských kúpeľov.
Rezort dodal, že výzva sa otvára 9. septembra a projekty bude možné predkladať do 8. októbra tohto roku. Podpora by sa mala týkať výstavby, rekonštrukcie a modernizácie parkovísk, kempingových areálov, oddychových zón, turistických trás, značenia chodníkov, prístupov k vode a ďalších projektov. Snahou je predĺženie turistickej sezóny a kvalitnejšie služby pre domácich
aj zahraničných návštevníkov, uzavrel Huliak.
Rudolf Huliak taktiež povedal, že je s premiérom dohodnutý na zdanení hazardu, a to 30 percent na online hry, 21 percent na pevné prevádzky. Doteraz pritom pripúšťal zvýšenie sadzby iba o jeden percentuálny bod na 28 percent, súčasná sadzba je 27.
Riešili aj konsolidáciu
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR by malo v rámci konsolidácie šetriť približne 16 miliónov eur. Rezort plánuje znížiť náklady napríklad prepúšťaním zamestnancov či presťahovaním sa do iných, lacnejších priestorov. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý).
Ministerstvo by malo momentálne pracovať na všetkých alternatívach riešenia oznámeného šetrenia. Huliak priblížil, že do štvrtka by sa mal každý jeden minister stretnúť s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). „Máme si to na základe predložených materiálov vydiskutovať, či sme schopní v rezortoch ušetriť tie finančné prostriedky alebo nie sme,“ povedal šéf rezortu cestovného ruchu. Na koaličnej rade by mala byť podľa jeho slov následne táto vec do nedele uzavretá.
Huliak sa v rámci otázky konsolidácie vyjadril aj k šetreniu na vyšších územných celkoch (VÚC). VÚC sú podľa neho orgán zbytočne zdvojeného charakteru. „My budeme všetko pre to robiť, aby došlo k štrukturálnej zmene v rámci určite racionalizácie verejnej správy,“ priblížil. Zároveň zdôraznil, že chce, aby sa VÚC ako také zrušili. Dodal, že konsolidácia by sa nemala dotknúť Fondu na podporu cestovného ruchu či Fondu na podporu športu.
Nahlásiť chybu v článku