August končí šokovou terapiou: Ráno teploty klesli k nule, no už popoludní sa prudko oteplí. Streda prinesie až 31 °C

Začiatok týždňa sa na Slovensku niesol v znamení kontrastov. Pondelok priniesol prevažne slnečné a pokojné počasie s teplotami od 20 až 25 °C, no noc už mala celkom iný priebeh. Jasná obloha a bezvetrie spôsobili, že teploty na viacerých miestach prudko klesli a objavili sa aj prízemné mrazy. V horských oblastiach sa v pondelok popoludní nameralo len +8 °C.
Ako uvádza portál iMeteo, najchladnejšie bolo tradične v dolinách a kotlinách, kde teplota klesla až k nule. Prízemné mrazy mohli poškodiť citlivú vegetáciu a prekvapiť najmä záhradkárov či poľnohospodárov. Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca vydal výstrahy prvého stupňa pre viaceré okresy stredného a východného Slovenska.
Ranný dotyk jesene
Na viacerých miestach sa dnes ráno ľudia zobúdzali do mimoriadne chladného počasia. Teplota sa pohybovala od +5 do +11 °C, pričom v chladnejších lokalitách klesla až k nule. Jasná obloha a pokojná atmosféra umožnili rýchle ochladzovanie pri zemi, čo spôsobilo lokálne mrazy. Tie sú v tomto období bežné, no každoročne dokážu prekvapiť a spôsobiť škody na úrode.
Ešte si užijeme slnko
Hoci ráno bolo chladné, utorok sa už bude niesť v celkom inom duchu. Od západu začína do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch, čo je ovplyvnené aj pohybom exhurikánu Erin nad Európou. Počas dňa sa preto môžeme tešiť na slnečné a príjemne teplé počasie.
Denné maximá vystúpia na +23 až +28 °C, na severe bude o niečo chladnejšie, okolo +21 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov sa očakáva približne +12 °C. Obloha bude jasná až polooblačná a vietor len slabý, prevažne juhozápadný.
Ako bude v stredu
Situácia sa v polovici týždňa mierne zmení. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude počasie v stredu ovplyvňovať okraj vyššieho tlaku vzduchu nad juhovýchodnou Európou a od juhozápadu k nám bude prúdiť teplejší vzduch. V noci zo stredy na štvrtok klesne teplota na 14 až 8 °C, v údoliach miestami dokonca len na 8 až 2 °C.
Deň už však prinesie prevažne slnečné počasie s malou, miestami prechodne zväčšenou oblačnosťou. Denné maximá sa vyšplhajú na 22 až 27 °C, pričom na juhozápade a na juhu Banskobystrického kraja môže byť až do 31 °C. Vietor bude v noci slabý, alebo úplné bezvetrie, cez deň prevažne južný do 20 km/h.
Typický koniec augusta
Slovensko tak zažíva ukážkový kontrast neskorého leta. Ráno pripomínalo skôr príchod jesene, no popoludní sa vrátia takmer letné teploty. Takéto výkyvy sú pre koniec augusta typické a pripomínajú, že teplé dni sa ešte nekončia, no chladné noci už ohlasujú, že jeseň je za rohom.
Nahlásiť chybu v článku