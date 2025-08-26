August končí šokovou terapiou: Ráno teploty klesli k nule, no už popoludní sa prudko oteplí. Streda prinesie až 31 °C

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Slovensko zasiahli prízemné mrazy, ráno prinieslo nepríjemné ochladenie.

Začiatok týždňa sa na Slovensku niesol v znamení kontrastov. Pondelok priniesol prevažne slnečné a pokojné počasie s teplotami od 20 až 25 °C, no noc už mala celkom iný priebeh. Jasná obloha a bezvetrie spôsobili, že teploty na viacerých miestach prudko klesli a objavili sa aj prízemné mrazy. V horských oblastiach sa v pondelok popoludní nameralo len +8 °C.

Ako uvádza portál iMeteo, najchladnejšie bolo tradične v dolinách a kotlinách, kde teplota klesla až k nule. Prízemné mrazy mohli poškodiť citlivú vegetáciu a prekvapiť najmä záhradkárov či poľnohospodárov. Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca vydal výstrahy prvého stupňa pre viaceré okresy stredného a východného Slovenska.

Ranný dotyk jesene

Na viacerých miestach sa dnes ráno ľudia zobúdzali do mimoriadne chladného počasia. Teplota sa pohybovala od +5 do +11 °C, pričom v chladnejších lokalitách klesla až k nule. Jasná obloha a pokojná atmosféra umožnili rýchle ochladzovanie pri zemi, čo spôsobilo lokálne mrazy. Tie sú v tomto období bežné, no každoročne dokážu prekvapiť a spôsobiť škody na úrode.

Ešte si užijeme slnko

Hoci ráno bolo chladné, utorok sa už bude niesť v celkom inom duchu. Od západu začína do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch, čo je ovplyvnené aj pohybom exhurikánu Erin nad Európou. Počas dňa sa preto môžeme tešiť na slnečné a príjemne teplé počasie.

Denné maximá vystúpia na +23 až +28 °C, na severe bude o niečo chladnejšie, okolo +21 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov sa očakáva približne +12 °C. Obloha bude jasná až polooblačná a vietor len slabý, prevažne juhozápadný.

Ako bude v stredu

Situácia sa v polovici týždňa mierne zmení. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude počasie v stredu ovplyvňovať okraj vyššieho tlaku vzduchu nad juhovýchodnou Európou a od juhozápadu k nám bude prúdiť teplejší vzduch. V noci zo stredy na štvrtok klesne teplota na 14 až 8 °C, v údoliach miestami dokonca len na 8 až 2 °C.

Deň už však prinesie prevažne slnečné počasie s malou, miestami prechodne zväčšenou oblačnosťou. Denné maximá sa vyšplhajú na 22 až 27 °C, pričom na juhozápade a na juhu Banskobystrického kraja môže byť až do 31 °C. Vietor bude v noci slabý, alebo úplné bezvetrie, cez deň prevažne južný do 20 km/h.

Typický koniec augusta

Slovensko tak zažíva ukážkový kontrast neskorého leta. Ráno pripomínalo skôr príchod jesene, no popoludní sa vrátia takmer letné teploty. Takéto výkyvy sú pre koniec augusta typické a pripomínajú, že teplé dni sa ešte nekončia, no chladné noci už ohlasujú, že jeseň je za rohom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slovák môže skákať ostošesť: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac