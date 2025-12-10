Argyle štýl je späť. Ikonický dizajn ovládne svetre, vesty aj ponožky, máte ho v šatníku tiež?

Argyle vzor sa túto jeseň vracia na módnu scénu v plnej sile a pripomína, že klasika nikdy úplne nezmizne. Návrhári i štylisti mu dávajú novú energiu a dokazujú, že geometrické kosoštvorce majú stále čo ponúknuť.
Podľa toho, ako uvádza magazín Svět ženy, aktuálna sezóna stavia na harmonickom prepojení nostalgie s moderným poňatím elegancie naprieč celým šatníkom. Argyle preniká do kolekcií významných módnych domov a stáva sa symbolom uvoľnenej, no sebavedomej estetiky, ktorá oslovuje ženy všetkých vekových kategórií.
Vzor, ktorý si opäť hľadá cestu do našich šatníkov
Argyle vzor, kedysi typický pre škótske svetre a golfové kluby, sa dnes vracia v novej, kultúrne osvieženej podobe. Dizajnéri z Paríža, Milána či Londýna pracujú s jeho tradíciou, no prinášajú aj hravejšie farby a kreatívnejšie kombinácie. Kým klasická šedá, tmavomodrá či vínová ostávajú stálicami, do popredia sa dostávajú aj smelšie tóny horčicovej, krémovej či ružovej, ktoré posúvajú argyle bližšie k súčasnému mestskému štýlu.
Po rokoch minimalizmu totiž ľudia opäť túžia po oblečení, ktoré má osobnosť. Argyle tento dopyt napĺňa svojou geometrickou presnosťou vytvárajúcou stabilitu a pestrými kombináciami, ktoré dodávajú každému outfitu hravosť. Ako hovorí štylistka Caroline Issa: „Argyle vzor má v sebe istotu a humor zároveň. Je to vzor, ktorý vás nesklame, ale zároveň vás nikdy nenechá zapadnúť.“ A presne to vystihuje náladu aktuálnej sezóny – túžbu po sebavedomí aj ľahkosti v každodennom obliekaní.
