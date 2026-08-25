Slovenka, ktorá žije časť roka v Chorvátsku, radí tie najkrajšie miesta. Užijete si ich aj v septembri

Veronika Samborská a Modré jazero

Foto: osobný archív Veroniky Samborskej / Philandthrop, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Jazerá, národné parky, pláže, mestá aj ostrovy. Chorvátsko má toho v ponuke mnoho.

Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska? Veronika Samborská, ktorá tu žije časť roka, vám ponúkne niekoľko skvelých tipov na tie najkrajšie miesta, ktoré by ste na Jadrane rozhodne nemali vynechať. Od jazier až po jedinečné mestečká. Navyše všetko sú to tipy na jedinečné miesta, kam by vám pravdepodobne ani nenapadlo ísť a užijete si ich aj v septembri. 

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Veronika Samborská pochádza zo Slovenska, ale spolu so svojím manželom a ich dvomi deťmi žijú každý rok v Chorvátsku od jari až do jesene. Majú tu totiž svoju vlastnú cestovnú kanceláriu. Chorvátsko je ich druhým domovom už viac ako 13 rokov. Za ten čas si k perle Jadranu vytvorili silné puto, spoznali skryté poklady regiónu a naučili sa chápať potreby a priania turistov.

S Veronikou sme sa už rozprávali niekoľkokrát, prezradila nám napríklad, ako môžete ušetriť na dovolenke v Chorvátsku, akú prefíkanú turistickú pascu majú čašníci pripravenú na dovolenkárov, ale aj, ktoré chorvátske pláže sú podľa nej tie najkrajšie.

Okúpte sa v Modrom jazere

Chorvátsko je mimoriadne obľúbenou letnou destináciou Slovákov, väčšina dovolenkárov sem chodí najmä kvôli moru, ale okrem toho vám táto krajina má ešte mnoho čo ponúknuť. Veronika nám poskytla niekoľko tipov na jedinečné výlety v Chorvátsku.

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Radí zastaviť sa aj vo vnútrozemí v meste Imotski, ktoré leží blízko hranice s Bosnou a Hercegovinou. Čaká tu na vás Modré jazero, ktoré je podľa Veroniky nádherné. „Môžete sa v ňom aj okúpať. Avšak, keď je veľké sucho, zvykne vyschnúť, ale vtedy na dne jazera ľudia hrajú futbal. Je to úplná bomba,“ prezradila pre interez.

Neďaleko Modrého jazera sa nachádza aj Červené jazero, v ktorom sa síce nedá kúpať, no je rovnako očarujúce. „Navyše aj samotné mesto Imotski je krásne a hovorí sa o ňom, že má najviac majiteľov áut značky Mercedes na svete,“ dodala Veronika.

Modré jazero Chorvátsko
Modré jazero, foto: Dreizung, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zájdite na Skywalk

Na juhu Chorvátska by ste podľa Veroniky nemali vynechať ani Bačinské jazerá, ktoré sa nachádzajú neďaleko mesta Ploče. Ponúkajú totiž prekrásnu prírodu. Skladajú sa až zo siedmich jazier.

Ďalším skvelým výletom na Jadrane je aj Národný park Biokovo, kde Veronika radí zájsť na Skywalk, tiež vyjsť na vrch Vošac a na kopec Sveti Jure, ktorý je najvyšším vrchom Biokova s výškou 1 762 metrov.

Skywalk Chorvátsko
Skywalk Chorvátsko, foto: Marko Jukić -Majkl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Navštívte dedinku Ston

Ak však túžite skôr po mestách, odporúča navštíviť mestečká Slano Opuzen, kde sú krásne pomaľované domy, obidva z nich opäť nájdete na juhu Chorvátska. Podľa Veroniky za návštevu určite stojí aj arborétum v Trsteno, navyše kúsok odtiaľ nájdete aj krásnu pláž.

Zájdite aj do dedinky Ston, kde sa nachádza Malý čínsky múr a tradičný solivar. Zároveň sa tu natáčal aj obľúbený seriál Hra o tróny (Game of Thrones).

Malý Čínsky múr v Chorvátsku
Malý čínsky múr v Chorvátsku, foto: Martin Brož, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Z ostrovov rozhodne odporúča ostrov Korčula, kde by ste nemali vynechať pláž Lumbarda, ktorú Veronika absolútne miluje. Ale aj polostrov Pelješac, kde sú nádherné pláže. Odporúča najmä pláž Divna, ktorá však nie je ničím divná, v preklade totiž znamená krásna. A ak sa niekedy ocitnete v blízkosti Dubrovníka, tak by ste podľa Veroniky rozhodne nemali vynechať mestečko Cavtat, pretože je nádherné.

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