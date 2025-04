Ako z románu Peter a Lucia: Ukrajinskí tínedžeri išli na rande, zabila ich ruská bomba. Rodiny ich pochovali spolu

Na Ukrajine sa odohrala ďalšia tragédia, ktorá navždy poznačila rodiny nevinných obetí. Pri ruskom bombovom útoku na mesto Kryvyj Rih zahynulo 20 ľudí, z toho až deväť detí. Medzi nimi aj pätnásťroční Danylo Nikyckyj a Alina Kucenková, ktorí v osudný deň trávili spoločné chvíle na rande. Raketa dopadla priamo na detské ihrisko.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako uvádza CNN Prima News s odvolaním sa na ukrajinský web Suspilne, obaja tínedžeri tvorili pár a v deň útoku sa stretli pri ihrisku, kde si chceli užiť pokojný podvečer. Svedkovia tvrdia, že len sekundy rozhodli o ich smrti – keby odišli o chvíľu skôr alebo neskôr, možno by prežili.

Rodiny ich pochovali spolu

„Alina bola veľmi bystrá a krásna dievčina. Milovala život, hudbu a mala veľa priateľov. Bude nám veľmi chýbať,“ uviedla riaditeľka miestneho lýcea Tamara Jevdokymová pre portál Suspilne. Dodala, že Alina bola jedináčik, a tak je strata pre rodinu o to bolestnejšia. Aj Danylo bol jediným dieťaťom svojich rodičov.

„Boli to slušne vychované deti, mali krásny vzťah,“ uviedla známa jeho rodiny pre web Unian. Rodiny sa rozhodli, že ich pochovajú spolu, aby mohli byť navždy spolu – tak, ako to chceli za života.

Útok môže byť vojnovým zločinom

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva môže byť tento útok z 4. apríla považovaný za vojnový zločin. Uviedol to komisár pre ľudské práva ukrajinského parlamentu Dmytro Lubinec. Ruské útoky čoraz častejšie zasahujú civilné oblasti a zabíjajú deti, ktoré sa nachádzajú mimo vojenských cieľov.

Zomrel aj sedemročný chlapec, prežiť sa mu nepodarilo

V pondelok sa Kryvyj Rih lúčil aj so sedemročným Radislavom Jackom. V čase útoku bol s rodičmi, prababičkou a osemmesačnou sestričkou. Výbuch ho vážne zranil a utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Pri útoku boli zranení aj jeho otec a prababička.

Jeho babička Taja si spomína na vnuka ako na chlapca plného života, ktorý chodil do druhej triedy a sníval o spoločnej dovolenke pri mori. „Miloval život, svoju sestru, rodičov aj zvieratká,“ povedala so slzami v očiach. Podľa triednej učiteľky Iryny výbuch nastal pred autom, do ktorého práve nastupovali. „Stačila by sekunda a možno by prežil. Ale takto nikto nemal šancu,“ povedala.