Veľké zmeny pri mestských policajtoch: Štát im pridá kompetencie, budú môcť lepšie zasiahnuť. Takto to bude vyzerať

Mestskí a obecní policajti by už od júla budúceho roka mohli dostať rozšírené právomoci. Hoci neraz bývajú na mieste udalosti skôr než štátna polícia, pri viacerých situáciách dnes nemôžu konať samostatne a musia čakať na zásah policajného zboru.
Samosprávy preto dlhodobo žiadajú, aby ich kompetencie zodpovedali reálnym potrebám v teréne. Rezort vnútra teraz pripravuje zmenu, ktorá má po troch desaťročiach posilniť úlohu týchto zložiek, píšu TVNoviny.
Viacero noviniek
Cieľom je efektívnejšie využiť ich kapacity najmä v obciach bez služobní na štátnej polícii alebo tam, kde sú jej sily obmedzené. Po novom by mestskí a obecní policajti mohli riešiť prípady jazdy pod vplyvom alkoholu vrátane zadržania vodičského preukazu. Zároveň by získali možnosť zasahovať aj mimo svojho katastra, napríklad v susednej obci, ak by to situácia vyžadovala.
