Ako z akčného filmu: Česká polícia naháňala BMW až na Slovensko, nasadila aj vrtuľník. Jeden muž zmizol v poli

Na Záhorí sa v nedeľu popoludní odohrala dramatická policajná akcia. Česká polícia prenasledovala vozidlo, ktoré unikalo smerom na Slovensko. Po prekročení hraníc sa k zásahu pridali aj slovenské hliadky.
Podľa informácií televízie Markíza sa všetko začalo v Česku, keď vodič auta značky BMW odišiel z čerpacej stanice bez zaplatenia. Policajná naháňačka pokračovala až k hraničnému priechodu v Brodskom, kde sa k zásahu zapojila aj slovenská polícia.
Jeden z posádky ušiel pešo
Vo vozidle sa nachádzali štyria ľudia. Jednému mužovi sa však podarilo utiecť pešo a odvtedy po ňom intenzívne pátrajú policajti. Do akcie bol nasadený aj policajný vrtuľník, ktorý monitoruje okolie.
Správu budeme aktualizovať.
