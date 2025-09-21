Ďalší šťastlivec sa môže usmievať od ucha k uchu: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Niektorí hráči čakajú na svoju výhru celé roky, na iných sa usmeje šťastie na prvý pokus. Hráč malej číselnej lotérie LOTO 5 z 35 si uzatvoril predplatenú stávku a jackpot si ho počkal až do úplného konca. V poslednom možnom žrebovaní sa mu podarilo vyhrať viac ako 37-tisíc eur.
O výhre informovala spoločnosť TIPOS na svojom oficiálnom webe. Šťastlivec si svoju stávku podal v Trenčianskom kraji. Na predajnom mieste požiadal o štvortipovú náhodnú stávku a zároveň si ju predplatil na päť žrebovaní. Do hry tak vložil desať eur.
Čísla, ktoré rozhodli
Rozhodujúci bol štvrtý tip. Obsahoval kombináciu 12, 15, 21, 22 a 31. Presne tieto čísla padli v piatkovom žrebovaní a hráčovi priniesli jackpot 37 117 eur. Ide o tretiu najvyššiu výhru, aká doteraz padla počas piatkových žrebovaní malej lotérie.
TIPOS zaviedol piatkové žrebovania ako novinku len tento rok. Prvé sa uskutočnilo v marci a odvtedy sa konalo už jedenásť kôl. Jackpot sa počas nich podarilo vyhrať viackrát, čo dokazuje, že hra je medzi ľuďmi obľúbená a výhry sa v nej objavujú pomerne často.
Malé loto s veľkými šancami
LOTO 5 z 35 patrí medzi číselné lotérie s najvyššou šancou na výhru. Jeden tip stojí iba 50 centov a pravdepodobnosť zisku jackpotu je približne jedna k tristo dvadsiatim štyrom tisícom. Žrebovanie sa uskutočňuje trikrát do týždňa, v stredu, v piatok a v nedeľu. Číselné lotérie sú určené len pre osoby staršie ako osemnásť rokov. TIPOS zároveň pripomína, že hrať treba vždy zodpovedne a s cieľom prežiť radosť, nie závislosť.
