Ak vlastníte rodinný dom, možno o tom ani neviete: SPP upozorňuje, aby ste nič neplatili

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lucia Mužlová
TASR
SPP vyzýva verejnosť na obozretnosť.

Spoločnosť SPP – distribúcia upozorňuje majiteľov rodinných domov na prípady, keď sa neznáme subjekty vydávajú za pracovníkov plynárenskej spoločnosti a ponúkajú spoplatnené revízie plynových zariadení. Tvrdia pritom, že ide o zákonnú povinnosť, čo však nie je pravda. Cieľom týchto ponúk je presvedčiť majiteľov domov k okamžitej platbe za služby, ktoré zákon nevyžaduje. Informovala o tom v utorok SPP – distribúcia s tým, že takéto konanie považuje za neetické a vyzýva verejnosť na obozretnosť.

Spoločnosť pripomína, že každý odberateľ má právo vybrať si revízneho technika s platným osvedčením podľa svojho uváženia a nie je povinný prijať ponuku konkrétnej firmy, najmä, ak je cena neprimeraná. Vlastníkom preto odporúča neplatiť za takéto služby pod časovým tlakom a vždy si overiť oprávnenie revízneho technika.

Nikomu nič neplaťte

„Povinnosť vykonávať pravidelné trojročné revízie plynovodných rozvodov sa vzťahuje len na prevádzkovateľov, napríklad zamestnávateľov alebo podnikateľov. Bežní vlastníci rodinných domov takúto povinnosť nemajú,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti SPP – distribúcia Miroslava Schneider.

Ilustračná foto: Pixnio

Zákon o energetike však majiteľom nehnuteľností, ak sú fyzickými osobami – nepodnikateľmi, ukladá povinnosť udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave. „Pravidelné kontroly preto odporúčame, legislatíva však pre domácnosti neustanovuje trojročný cyklus revízií ani sankcie, ako to niektoré firmy prezentujú,“ dopĺňa Schneider. Revízie plynových zariadení môžu byť zároveň podmienkou poisťovní pri poistných udalostiach.

Distribučná spoločnosť zodpovedá za plynové zariadenia po hlavný uzáver plynu. Za údržbu a revízie zariadení za týmto bodom sa stará vlastník nehnuteľnosti. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení môže vykonávať výlučne revízny technik s platným osvedčením, ktoré vydáva oprávnená právnická osoba, napríklad Technická inšpekcia. Každých päť rokov je revízny technik povinný podrobiť sa aktualizačnej odbornej príprave a lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci. V opačnom prípade jeho osvedčenie stráca platnosť.

Technik vyhotoví správu

„Riadna revízia nie je len formálnym úkonom. Revízny technik musí skontrolovať zariadenie vizuálne, overiť jeho úplnosť a súlad s dokumentáciou, vykonať funkčnú skúšku zabezpečovacích a ovládacích prvkov aj skúšku tesnosti,“ uvádza ústredný inšpektor pre plynové zariadenia Technickej inšpekcie Matúš Kamzík. Súčasťou je aj zisťovanie únikov plynu na všetkých rozoberateľných spojoch pomocou detektora alebo penotvorného roztoku. „K revízii patrí tiež meranie prítomnosti oxidu uhoľnatého v priestoroch, kde sú umiestnené plynové spotrebiče,“ dodáva Kamzík.

Po ukončení kontroly revízny technik vyhotovuje správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky s menom revízneho technika a evidenčným číslom jeho osvedčenia. Do týchto podkladov je nevyhnutné zahrnúť aj údaje o vykonaných meraniach a použitých meracích prístrojoch aj celkové zhodnotenie, či je zariadenie z hľadiska bezpečnosti spôsobilé na ďalšiu prevádzku. V prípade zistenia nedostatkov má revízny technik povinnosť uviesť rozpor pri každom nedostatku, a to buď s uvedením presného paragrafu alebo článku technickej normy podľa toho, o aký nedostatok ide.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bude mať 127 kilometrov, prepraví milión ton ropy: Slovensko a Maďarsko sa spojili, postavia nový…

Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni

