Ak vlastníte rodinný dom, možno o tom ani neviete: SPP upozorňuje, aby ste nič neplatili

Spoločnosť SPP – distribúcia upozorňuje majiteľov rodinných domov na prípady, keď sa neznáme subjekty vydávajú za pracovníkov plynárenskej spoločnosti a ponúkajú spoplatnené revízie plynových zariadení. Tvrdia pritom, že ide o zákonnú povinnosť, čo však nie je pravda. Cieľom týchto ponúk je presvedčiť majiteľov domov k okamžitej platbe za služby, ktoré zákon nevyžaduje. Informovala o tom v utorok SPP – distribúcia s tým, že takéto konanie považuje za neetické a vyzýva verejnosť na obozretnosť.
Spoločnosť pripomína, že každý odberateľ má právo vybrať si revízneho technika s platným osvedčením podľa svojho uváženia a nie je povinný prijať ponuku konkrétnej firmy, najmä, ak je cena neprimeraná. Vlastníkom preto odporúča neplatiť za takéto služby pod časovým tlakom a vždy si overiť oprávnenie revízneho technika.
Nikomu nič neplaťte
„Povinnosť vykonávať pravidelné trojročné revízie plynovodných rozvodov sa vzťahuje len na prevádzkovateľov, napríklad zamestnávateľov alebo podnikateľov. Bežní vlastníci rodinných domov takúto povinnosť nemajú,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti SPP – distribúcia Miroslava Schneider.
Zákon o energetike však majiteľom nehnuteľností, ak sú fyzickými osobami – nepodnikateľmi, ukladá povinnosť udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave. „Pravidelné kontroly preto odporúčame, legislatíva však pre domácnosti neustanovuje trojročný cyklus revízií ani sankcie, ako to niektoré firmy prezentujú,“ dopĺňa Schneider. Revízie plynových zariadení môžu byť zároveň podmienkou poisťovní pri poistných udalostiach.
Distribučná spoločnosť zodpovedá za plynové zariadenia po hlavný uzáver plynu. Za údržbu a revízie zariadení za týmto bodom sa stará vlastník nehnuteľnosti. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení môže vykonávať výlučne revízny technik s platným osvedčením, ktoré vydáva oprávnená právnická osoba, napríklad Technická inšpekcia. Každých päť rokov je revízny technik povinný podrobiť sa aktualizačnej odbornej príprave a lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci. V opačnom prípade jeho osvedčenie stráca platnosť.
Technik vyhotoví správu
„Riadna revízia nie je len formálnym úkonom. Revízny technik musí skontrolovať zariadenie vizuálne, overiť jeho úplnosť a súlad s dokumentáciou, vykonať funkčnú skúšku zabezpečovacích a ovládacích prvkov aj skúšku tesnosti,“ uvádza ústredný inšpektor pre plynové zariadenia Technickej inšpekcie Matúš Kamzík. Súčasťou je aj zisťovanie únikov plynu na všetkých rozoberateľných spojoch pomocou detektora alebo penotvorného roztoku. „K revízii patrí tiež meranie prítomnosti oxidu uhoľnatého v priestoroch, kde sú umiestnené plynové spotrebiče,“ dodáva Kamzík.
Po ukončení kontroly revízny technik vyhotovuje správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky s menom revízneho technika a evidenčným číslom jeho osvedčenia. Do týchto podkladov je nevyhnutné zahrnúť aj údaje o vykonaných meraniach a použitých meracích prístrojoch aj celkové zhodnotenie, či je zariadenie z hľadiska bezpečnosti spôsobilé na ďalšiu prevádzku. V prípade zistenia nedostatkov má revízny technik povinnosť uviesť rozpor pri každom nedostatku, a to buď s uvedením presného paragrafu alebo článku technickej normy podľa toho, o aký nedostatok ide.
