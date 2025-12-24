Ak toto objavíte v konároch vianočného stromčeka, dajte si veľký pozor: Odborníci radia, čo robiť

Nastala oficiálna zima a mnohí už odrátavajú dni do Vianoc. Tí nedočkavejší vyťahujú nielen adventné kalendáre a vence, ale už aj vianočné stromčeky. Ak však preferujete živé, buďte opatrní.
Teplo domova hmyzu praje
Ako informuje Mail Online, vianočný stromček dokáže vyčariť skvelú atmosféru, avšak neraz môže ukrývať aj neželaných návštevníkov. Sophie Thorogood, špecialistka na prevenciu škodcov v spoločnosti Pest-Stop vysvetľuje, že spolu s vianočným stromčekom si môžete domov priniesť aj chrobáky, pavúky, muchy či roztoče.
Dodáva, že tento rok bol pomerne teplý a ani zima nebola príliš tuhá, čo hmyzu praje. Následkom teplejšieho leta je veľká najmä populácia pavúkov a lienok. Podľa nej to ale neznamená, že by sme mali na živý vianočný stromček zanevrieť. Na mieste je ale obozretnosť. Navyše, v konároch vianočného stromčeka môžu rôzne druhy hmyzu naklásť vajíčka, ktoré čakajú na lepšie podmienky.
Len čo sa stromček ocitne v teple domova, môžu sa vyliahnuť. Jedným z druhov, ktorý sa na vianočných stromčekoch vyskytuje pomerne často, je voška smrekovcová. Tá môže spôsobiť žltnutie a opadávanie ihličiek. Ak váš vianočný stromček stojí v pôde alebo vo vode, môžu sa tu množiť rôzne druhy múch.
Vyhnite sa chemikáliám
Miazgu z ihličiek a výhonkov zas vysávajú roztoče, čo spôsobuje škvrnitosť a žltnutie. Odborníčka dodáva, že je síce krásne mať doma živý vianočný stromček, no je potrebné dať si pozor na to, čo z prírody si nechcene prinesiete domov. Ako znížiť riziko, že sa vám doma bude hemžiť niečo, čo vo vnútri jednoznačne nechcete?
Predtým, ako strom prinesiete dovnútra, poriadne ho skontrolujte, či na ňom nie je viditeľný hmyz, pavučiny alebo vajíčka. Dôkladne stromom potraste, čo pavúky či hmyz vyplaší a prinúti k úteku. Thorogood radí vyhnúť sa postrekovaniu stromčeka chemikáliami, ktoré by mohli uškodiť, deťom, domácim miláčikom, ale aj dospelým.
Skontrolujte aj škatule s dekoráciami
Pavúky a iný hmyz nemusia pochádzať len zo stromu. Aj krabice s dekoráciami sa pre ne môžu stať útočiskom, najmä ak niekde ležali od minulého roka nedotknuté. Odborníčka preto odporúča škatule najprv otvoriť vonku, poriadne ich skontrolovať a až potom preniesť dovnútra.
Hmyzu sa skvele darí vo vlhkých podmienkach. Ideálne je teda udržiavať miestnosť, v ktorej máte stromček, suchú a poriadne vyvetranú. Ak pavúka predsa len zbadáte, nie je dôvod na paniku. Nijako neuškodí a možno si tiež len chce užiť trochu vianočnej atmosféry.
