Ak tohto muža poznáte, okamžite to nahláste, prosí polícia: Je zapletený do podvodu, prevzal cudzích 9500 eur

Foto: Facebook (Polícia SR - Bratislavský kraj )

Zuzana Veslíková
TASR
Muž v Bratislave prišiel podvodom o 9500 eur, polícia to vyšetruje.

Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad, pri ktorom prišiel 62-ročný muž podvodom o 9500 eur. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Ako podotkol, podvodník použil legendu o policajtovi z Košíc.

„Podvodník mal kontaktovať poškodeného vystupujúc ako Jakub Beňo, vyšetrovateľ Policajného zboru z Košíc a uviedol mu, že osoba Pavel Zemeš si chce v banke na meno poškodeného zobrať pôžičku. Na podporu svojich tvrdení zaslal podvodník dôverčivému mužovi fotografiu služobného preukazu policajta,“ uviedol Pecek.

Obeť podvodu potom kontaktovala žena, ktorá sa predstavila ako Nikola Molnárová z Národnej banky Slovenska. Informácie, ktoré mu údajný vyšetrovateľ poskytol, potvrdila. „Súčasne mu uviedla, že v súčinnosti s políciou vyšetrujú trestnú činnosť organizovanej skupiny pracovníkov banky,“ doplnil Pecek.

Ako dodal, po ďalšej komunikácii cez četovaciu aplikáciu poškodený podľa inštrukcií vybral z účtu hotovosť a po odchode z banky ju odovzdal neznámemu mužovi pred vchodom do jedného z obchodných centier.

Polícia v tejto súvislosti na sociálnej sieti zverejnila aj fotografiu muža, po ktorom pátra

Verejnosť žiada o pomoc pri jeho stotožnení. Na fotografii je muž, ktorý finančnú hotovosť od oklamaného prevzal. Informácie o mužovi môžu občania polícii odovzdať na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení alebo súkromnou správou na sociálnej sieti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac