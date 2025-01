Diváci prirovnali seriál Sľub ku kultovému zahraničnému filmu. Našli v ňom podobnosť, ktorá sa nedá prehliadnuť

Nie je nič nezvyčajné, že sa slovenské televízie inšpirujú zahraničnými formátmi a adaptujú si ich do podoby, o ktorej vedia, že pritiahnu slovenského diváka k obrazovke. Napríklad, relácia Bez servítky je vytvorená na základe formátu „Come Dine With Me“.

Rovnaký postup sa zvykne využívať pri seriáloch. Ako sme vás v minulosti informovali v článku, seriál Mama na prenájom nebol originálnym námetom, ale čerpal zo zahraničnej telenovely. Seriál Mama na prenájom bol totiž adaptáciou tureckého seriálu „Benim Tatlı Yalanım“. Najväčším rozdielom medzi pôvodnou a slovenskou verziou pritom bolo to, že tá turecká mala len jednu sériu a tak neskôr tvorcovia Mamy na prenájom museli sami originálne dotvoriť zvyšok seriálu a viac-menej sa tak stal len voľnou adaptáciou.

Teraz si diváci myslia, že rovnaká situácia nastala aj pri seriálovej novinke Sľub.

Prirovnali ho k americkej komédii

V komentároch sa však okrem chvály objavila aj diskusia o tom, čo divákom tento seriál pripomína. „To je niečo ako Vyprávěj?“ pýtala sa jedna diváčka. „Ste aj dosť inšpirovaní My všichni školou povinní. Ale super seriál,“ skonštatovala zas druhá.

Podobnosť pritom nenašli len pri českom seriáli. „Pripomína mi to „Život je taký“,“ priznala diváčka. Nie je pritom jediná, kto si to všimol. Ďalšia píše: „Dej mi zatiaľ trochu pripomína jednu americkú komédiu s Kathrine Heighl, keď strážila dieťa svojim najlepším kamošom, ktorí si vyrazili, mali haváriu a ona potom zistila, že dieťa zverili do opatrovníctva jej a jednému týpkovi, s ktorým sa neznášali a nakoniec, samozrejme, skončili spolu. Tak premýšľam, či toto nebude na ten štýl a teda ten sľub je, že sa im postarajú o dieťa oni dvaja, ak by sa im niečo stalo. Uvidíme…“

„Áno, aj ja som videla ten film a tiež som si na to pri sledovaní spomenula,“ píše tretia.

Americký film „Life as We Know It“, v preklade „Život je taký“, pochádza z roku 2010. Hrajú v ňom Katherine Heiglová ako Holly a Josh Duhamel ako Eric. Ich najlepší kamaráti Peter a Alison Novakovci im dohodnú rande naslepo, no to skončí strašne a oni sa začnú neznášať. Po rokoch sa však ich cesty znova stretnú, keďže Peter a Alison náhle zomrú pri autonehode a zanechajú za sebou ročnú dcérku Sophie.

Závet Petra a Alison hovorí jasne – za opatrovníkov stanovili Holly a Erica. Rozhodnú sa preto nasťahovať k sebe a o dievčatko sa postarať.

Podobnú zápletku videli diváci aj v prvej epizóde Sľubu, kde pri autonehode zomreli Peter a Lucia a zanechali po sebe synčeka Jakubka. Ich najlepší kamaráti Zuzana a Michal im dali sľub, ktorý síce nebol hneď odhalený, no diváci si mysleli, že vedia, o čo ide. Ich teórie sa napokon vyplnili a ukázalo sa, že Peter a Lucia požiadali svojich priateľov, aby sa postarali o ich budúce deti v prípade, že by sa im niečo stalo.