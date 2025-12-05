Ak sa Ukrajinci nestiahnu, Donbas si zoberieme silou, tvrdí Putin: Najbližšie dni majú rozhodnúť o vojne v Európe, ozýva sa z Maďarska

Ruský prezident Vladimir Putin a osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff počas ich nedávneho rokovania v Kremli diskutovali o mierovom ukončení vojny na Ukrajine na základe principiálnych dohôd, ktoré Putin dosiahol s Trumpom na ich augustovom summite na Aljaške.
V piatok to podľa agentúry TASS zopakoval poradca ruského prezidenta Dmitrij Ušakov. Trump a Putin by sa podľa jeho slov mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti, informuje TASR.
Zatiaľ sa nedohodli
Witkoff sa v utorok v Moskve po šiestykrát tento rok stretol s Putinom. Prvýkrát bol na takomto stretnutí prítomný i Trumpov zať Jared Kushner. Ušakov po približne päťhodinovom rokovaní povedal, že strany zatiaľ nedosiahli žiaden kompromis, no zdôraznil, že niektoré body v návrhu mierového plánu sú pre Rusko neprijateľné.
Pôvodný 28-bodový americký mierový plán, ktorý sa podľa odborníkov a médií prikláňal k požiadavkám Moskvy, upravili predstavitelia USA a Ukrajiny na ich stretnutí v Ženeve.
Putinov poradca v piatok pre kanál Zvezda podľa TASS povedal, že v kľúčových rokovaniach, na ktorých sa podieľa aj šéf Kremľa, bol dosiahnutý pokrok a že Rusko je pripravené ďalej spolupracovať s USA na riešení konfliktu na Ukrajine. Poradca tiež obvinil Európu, že neustále predkladá požiadavky, ktoré sú pre Moskvu neprijateľné a neprispievajú k ukončeniu vojny.
Čakanie na odpoveď z USA
Stretnutie ruského a amerického prezidenta by sa podľa Ušakova mohlo uskutočniť už v dohľadnej dobe, nateraz však podľa neho nie je v pláne žiadny nový telefonát medzi nimi ani ďalšie stretnutie s Witkoffom. Rusko momentálne čaká na odpoveď USA po utorňajších rozhovoroch medzi Putinom a Trumpovým vyslancom, dodal Ušakov.
Lídri USA a Ruska sa naposledy osobne stretli 15. augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage. Summit sa skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no Trump aj Putin hovorili o „pokroku“.
Donbas vraj zoberú silou
Putin vo štvrtok opäť varoval, že ruské vojská obsadia Donbas na východe Ukrajiny silou, ak ho Kyjev neodstúpi, pričom zopakoval, že niektoré návrhy v americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sú pre Kremeľ neprijateľné. Informoval o tom v piatok portál Euronews. Putin, ktorý je na štátnej návšteve Indie, v rozhovore pre indickú televíziu uviedol, že americké návrhy prerokované na jeho stretnutí s americkými vyslancami boli založené na predchádzajúcich diskusiách medzi Ruskom a USA vrátane jeho stretnutia s Trumpom na Aljaške v auguste, ale obsahovali aj nové prvky.
Šéf Kremľa takisto povedal, že Rusko splní ciele, ktoré si stanovilo pred začiatkom invázie na Ukrajinu, a obsadí celú Doneckú a Luhanskú oblasť na východe krajiny. „Toto všetko sa zredukuje na jednu vec: Buď si tieto územia vezmeme späť silou, alebo sa ukrajinské jednotky nakoniec stiahnu,“ povedal Putin pre televíziu India Today.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj túto požiadavku vždy odmietal a ešte v auguste povedal, že opustenie Donbasu by Putinovi otvorilo dvere k „začatiu tretej vojny“ na Ukrajine. Rusko už v súčasnosti kontroluje väčšinu Donbasu (Doneckej a Luhanskej oblasti), ktorý v rozpore s medzinárodným právom spolu s dvoma južnými oblasťami anektovalo pred tromi rokmi. Ukrajina však tvrdí, že jej jednotky si naďalej udržiavajú plnú kontrolu nad tými časťami krajiny, ktoré Kyjev stále ovláda.
Podľa Maďarka sa rozhodne, či bude Európa vo vojne
Najbližšie dni rozhodnú o tom, či sa rusko-ukrajinská vojna priblíži, či sa rozšíri smerom k Európe, alebo či bude ukončená. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.
„Nachádzame sa v napínavom momente. Prebiehajú rokovania medzi USA a Ruskom a ak budú úspešné, plamene vojny určite uhasia a aj ľudia v Maďarsku si budú môcť vydýchnuť,“ dodal Orbán.
Podľa jeho slov ak zvíťazí vôľa Európanov, ktorí chcú, aby vojna pokračovala a aby sa mier dosiahol na fronte, potom sa vojna môže stále viac rozširovať a hrozba vojny bude narastať. Ak Európania uspejú, úlohou Maďarska bude naďalej zostať bokom, pretože Budapešť nechce posielať peniaze Ukrajine a nechce sa ani zapájať do vojny, zdôraznil maďarský premiér.
Žaloba na Európsku komisiu
Ak sa v Európskej únii prijme rozhodnutie obísť maďarské veto na sankcie voči ruským nákupom plynu a ropy, tak Maďarsko zažaluje Európsku komisiu, varoval Orbán. Brusel totiž zvažuje, že zákaz nákupu ruského plynu a ropy, z ktorého boli Maďarsko a Slovensko predtým oslobodené, namiesto kategórie sankcií zaradí medzi rozhodnutia v oblasti obchodnej politiky, ktoré podľa práva EÚ môžu byť prijaté väčšinovým rozhodnutím, teda bez práva veta.
„Znamená to, že obchádzajú maďarské veto, a to úplne nezákonne,“ zdôraznil premiér, ktorý tento krok označil za jasné porušenie zásad právneho štátu. „Za toto Komisiu zažalujeme, ak toto rozhodnutie prijme. Chceme sa domáhať právnej nápravy,“ podčiarkol Orbán.
