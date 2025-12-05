Zákaz spaľovacích áut od 2035 má trhliny: EÚ mení plán, Nemecko posiela do Bruselu tvrdý odkaz. Proti je aj Fico

Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák, Unsplash

Martin Cucík
TASR
Proti zákazu spaľovacích motorov do roku 2035 nie je len Slovensko. Pridávajú sa aj veľké ekonomiky ako Nemecko, EÚ teda musí plán revidovať.

Plán Európskej únie zakázať predaj nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035 prestáva byť reálny. Európska komisia totiž zvažuje, že pôvodné rozhodnutie zmení.

K dohode o zákaze sa pred tromi rokmi spoločne dopracovali Európska komisia, Európsky parlament a členské štáty zastúpené Radou EÚ. Cieľom bol výrazný pokles emisií skleníkových plynov a silnejší boj s klimatickou krízou. Súčasťou dohody však bola poistka. Prieskum v roku 2026 mal ukázať, či je plán vôbec reálny vzhľadom na stav trhu, technológie a ekonomiku. Informoval o tom portál Pravda na základe informácií ČTK.

Termín sa presunul, proti bolo aj Slovensko

Komisia nedávno oznámila, že termín presunula už na koniec tohto roka. Skoršiu revíziu žiadali viaceré štáty, medzi nimi aj Slovensko a Česká republika. Z rozhovoru s eurokomisárom pre dopravu Apostolosom Tzitzikostasom pre denník Handelsblatt však vyplýva, že komisia môže rozhodnutie odložiť až na budúci rok. „Intenzívne pracujeme na tom, aby sme boli pripravení do 10. decembra. Je tu však možnosť, že to bude trochu neskôr,“ povedal Tzitzikostas.

Foto: TASR/Martin Baumann

„Prevláda absolútne atmosféra, že cieľ 2035 treba reformovať, musí dôjsť k revízii tohto cieľa,“ povedal za Slovensko Robert Fico v októbri. Prípadné konkrétne zmeny budú podľa neho až výsledkom rokovaní, keďže niektoré automobilky už investovali viac do prípravy na elektromobilitu a niektoré sa na výrobu elektromobilov vyložene zamerali.

Nemecko posiela do Bruselu tvrdý odkaz

V Nemecku sa vládne strany ešte minulý týždeň dohodli, že budú v Bruseli presadzovať miernejšiu verziu zákazu. Kancelár Friedrich Merz poslal šéfke EK Ursule von der Leyenovej list, v ktorom žiada, aby bolo možné po roku 2035 predávať aj „vysoko efektívne spaľovacie motory“ a autá s hybridnou technológiou.

Nebudeme sa ďalej držať tohto tvrdohlavého a pomýleného zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii,“ povedal Merz na sneme v Magdeburgu. Aj keď elektromobilita je dnes stále „hlavným smerom“, podľa nemeckého kancelára budú existovať aj ďalšie technológie, napr. hybridný pohon, resp. iné typy, ktoré zatiaľ nie sú známe.

Namiesto zákazov žiadajú technológie

Merz na sneme povedal, že klimatické zmeny sú „veľmi vážnym problémom, ktorý by nikto nemal spochybňovať“. Dotýka sa však mnohých podnikov, ako aj poľnohospodárstva a lesníctva, a preto je potrebné každé opatrenie, ktoré pomôže znížiť emisie. Podľa nemeckého kancelára však riešením nie sú zákazy a regulácie, ale najmodernejšie technológie.

