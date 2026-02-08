Ak sa chystáte v týchto dňoch na hory, dajte si pozor: Na uvoľnenie lavíny stačí málo

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Roland Brožkovič
TASR
Nový sneh je uložený na starom tvrdom podklade, s ktorým nie je dostatočne dobre previazaný.

V Tatrách platí v nedeľu nad hranicou 1700 metrov nad morom (m n. m.) mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Lavínu je možné uvoľniť lokálne aj pri malom dodatočnom zaťažení v strmom a veľmi strmom teréne.

Vplyvom oteplenia sa môžu vyskytovať aj menšie samovoľné lavíny. Vo Fatrách je vyhlásený prvý stupeň, malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Sneh je nestabilný

Nad hranicou 1700 m n. m. sa vplyvom silného vetra tvoria nestabilné snehové dosky a vankúše. Nový sneh je uložený na starom tvrdom podklade, s ktorým nie je dostatočne dobre previazaný. „Staršia snehová pokrývka je prevažne dobre spevnená a sadnutá. Na ňu napadlo do 15 centimetrov nového snehu, ktorý je rozmiestnený nerovnomerne, hlavne v severnom sektore. Striedajú sa tvrdé platne s nafúkanými vankúšmi nového snehu,“ upozornilo stredisko.

