Ak sa chystáte do zahraničia, základné chyby vás pripravia o peniaze. Riaďte sa radami odborníka

cestovanie a platby

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Cestovatelia si na výlete musia dať pozor na rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou aj na správny výber hotovosti.

Obdobie nadchádzajúcich jarných prázdnin je spojené aj so zvýšeným cestovaním Slovákov do zahraničia. V takom prípade je potrebné okrem zabezpečenia ubytovania, dopravy a služieb venovať pozornosť aj financiám a platbám. Správne nastavenie platobných kariet, znalosť poplatkov a využívanie moderných technológií môžu cestovateľom ušetriť desiatky až stovky eur a ochrániť ich pred nepríjemnosťami, upozornila spoločnosť Home Credit.

„Určite je dobré vycestovať minimálne s dvomi kartami, ideálne odlišného typu, s debetnou a kreditnou, prípadne od rôznych kartových spoločností. Niekde uprednostňujú karty od jednej spoločnosti, inde zase od druhej. Debetnou kartou budete bežne platiť za služby, v reštauráciách či v potravinách, kreditnú kartu zase budete potrebovať, ak si trebárs chcete požičať auto. Taktiež sa vám môže zísť, ak sa ocitnete v neočakávaných finančných problémoch,“ priblížil ombudsman spoločnosti Miroslav Zborovský.

Pozor na cesty mimo eurozóny

Medzi najbezpečnejšie formy transakcií patria podľa neho mobilné platby. Každá platba býva autorizovaná biometricky a používa jednorazový bezpečnostný kód. Výhodou je aj kontrola výdavkov prostredníctvom aplikácie a prinášajú aj pohodlie.

Ilustračná foto: Unsplash

Väčšiu pozornosť akýmkoľvek platbám je potrebné podľa odborníka venovať najmä pri cestách mimo eurozóny. Cestovatelia by si mali ešte pred odchodom preveriť, aký kurz ich banka používa a aké poplatky si účtuje za spracovanie zahraničných transakcií. Rozdiel medzi bankami môže predstavovať aj niekoľko percent z objemu platby.

Ak radi objavujete nové a zaujímavé miesta, máme pre vás tip na výlet pre jarné prázdniny. Len na skok od našej hranice sa nachádza snežný labyrint, ktorý je v strednej Európe unikátom.

Pozor si treba dať pri takzvanej dynamickej konverzii meny (DCC).

„Jednou z najčastejších chýb pri platení je výber nesprávnej meny na termináli. Obchodník alebo bankomat často ponúknu možnosť zaplatiť v eurách. Ak je ponúknutá možnosť zaplatiť v domácej mene, vždy by ste mali zvoliť túto možnosť. Takzvaná dynamická konverzia meny býva menej výhodná, pretože kurz stanovuje prevádzkovateľ terminálu, nie banka klienta,“ upozornil Zborovský.

Pozor na výber hotovosti

