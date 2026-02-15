Ak sa chystáte do zahraničia, základné chyby vás pripravia o peniaze. Riaďte sa radami odborníka

Obdobie nadchádzajúcich jarných prázdnin je spojené aj so zvýšeným cestovaním Slovákov do zahraničia. V takom prípade je potrebné okrem zabezpečenia ubytovania, dopravy a služieb venovať pozornosť aj financiám a platbám. Správne nastavenie platobných kariet, znalosť poplatkov a využívanie moderných technológií môžu cestovateľom ušetriť desiatky až stovky eur a ochrániť ich pred nepríjemnosťami, upozornila spoločnosť Home Credit.
„Určite je dobré vycestovať minimálne s dvomi kartami, ideálne odlišného typu, s debetnou a kreditnou, prípadne od rôznych kartových spoločností. Niekde uprednostňujú karty od jednej spoločnosti, inde zase od druhej. Debetnou kartou budete bežne platiť za služby, v reštauráciách či v potravinách, kreditnú kartu zase budete potrebovať, ak si trebárs chcete požičať auto. Taktiež sa vám môže zísť, ak sa ocitnete v neočakávaných finančných problémoch,“ priblížil ombudsman spoločnosti Miroslav Zborovský.
Pozor na cesty mimo eurozóny
Medzi najbezpečnejšie formy transakcií patria podľa neho mobilné platby. Každá platba býva autorizovaná biometricky a používa jednorazový bezpečnostný kód. Výhodou je aj kontrola výdavkov prostredníctvom aplikácie a prinášajú aj pohodlie.
Väčšiu pozornosť akýmkoľvek platbám je potrebné podľa odborníka venovať najmä pri cestách mimo eurozóny. Cestovatelia by si mali ešte pred odchodom preveriť, aký kurz ich banka používa a aké poplatky si účtuje za spracovanie zahraničných transakcií. Rozdiel medzi bankami môže predstavovať aj niekoľko percent z objemu platby.
Pozor si treba dať pri takzvanej dynamickej konverzii meny (DCC).
„Jednou z najčastejších chýb pri platení je výber nesprávnej meny na termináli. Obchodník alebo bankomat často ponúknu možnosť zaplatiť v eurách. Ak je ponúknutá možnosť zaplatiť v domácej mene, vždy by ste mali zvoliť túto možnosť. Takzvaná dynamická konverzia meny býva menej výhodná, pretože kurz stanovuje prevádzkovateľ terminálu, nie banka klienta,“ upozornil Zborovský.
